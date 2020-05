L'Arquebisbat de Barcelona decreta el retorn de les misses públiques a partir de dilluns

L'Arquebisbat de Barcelona ha anunciat aquest dissabte que a partir de dilluns que ve es reprendrà el culte públic a la seva demarcació, després que l'àrea metropolitana de Barcelona hagi passat a la fase 0 avançada, que permet celebrar oficis religiosos amb un terç de l'aforament a les esglésies. Per això, el cardenal arquebisbe, Joan Josep Omella, ha demanat a rectors i fidels que prenguin les màximes precaucions per evitar un rebrot de la pandèmia. Omella ha agraït la generositat i la col·laboració de tothom per reiniciar el culte públic.Basant-se en les disposicions de la Conferència Episcopal Espanyola i en un decret de la setmana passada del propi arquebisbe, durant les fases 0,5 i 1 les parròquies celebraran eucaristia diària i dominical i s'aconsella prioritzar les celebracions d'acompanyament a les famílies en el seu dol. En la fase 2 es restabliran els serveis ordinaris i grupals d'acció pastoral, amb la meitat d'aforament i mantenint les distàncies i les mesures higièniques pertinents. Durant la fase 1 i 2 no estan permeses les visites turístiques als temples. En la fase 3 es farà vida pastoral ordinària amb les mesures necessàries fins que hi hagi una solució mèdica a la malaltia.L'Església convida a la pregària a les llars i a seguir les misses a través dels mitjans per aquelles persones que no poden anar al temple. En aquest sentit, recomana prudència a la gent gran, persones malaltes o en situació de risc. On sigui necessari es procurarà augmentar el nombre de celebracions quan hi hagi més afluència de fidels per descongestionar els temples. Les piles d'aigua beneïda seguiran buides i les portes de les esglésies es mantindran obertes per evitar tocar manilles o poms.S'organitzarà l'entrada i sortida de persones per mantenir les distàncies i s'oferirà gel desinfectant. S'evitaran els cors a la parròquia. Es recomana mantenir un sol cantor o algunes veus i algun instrument. No hi haurà full de cants ni es distribuiran plecs amb les lectures o qualsevol altre objecte o paper.El cistell de la col·lecta no es passarà durant l'ofertori, sinó que el servei d'ordre l'oferirà a la sortida de la missa, seguint els criteris de seguretat assenyalats. Es netejarà el calze, la patena i els copons. El sacerdot es desinfectarà les mans en començar el cànon de la missa, i la resta de ministres ho faran abans de distribuir la comunió.El gest de donar-se la pau es podrà substituir per un gest. El diàleg individual de la comunió es pronunciarà de forma col·lectiva abans i l'eucaristia es distribuirà en silenci a la mà de cada fidel i sense contacte entre mans. En acabar la celebració, es desinfectarà el temple, el mobiliari i els objectes litúrgics.Per a les confessions s'haurà d'escollir un espai ampli i mantenir la distància social assegurant la confidencialitat. Fidel i confessor hauran de portar mascareta. Quan acabin s'aconsella rentar-se les mans i netejar les superfícies.El bateig es farà amb el ritu breu. Quan s'administri l'aigua, cal fer-ho des d'un recipient al qual no retorni l'aigua utilitzada, evitant qualsevol tipus de contacte entre els batejats. En la confirmació, la imposició de mans no necessita el contacte físic amb el cap del confirmant, és suficient amb el gest litúrgic, que es pot fer de forma general. Pel que fa al matrimoni, els anells hauran de ser manipulats només pels contraents i el públic haurà de mantenir les distàncies.També es farà el ritu breu en la unció de malalts, utilitzant cotó o bastonet per administrar olis. Els sacerdots molt grans o malalts no haurien d'administrar aquest sagrament a persones infectades. Finalment, pel que fa als funerals, se seguiran els mateixos criteris de la missa.

