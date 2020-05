Broncano surt en defensa de Miquel Montoro: «Tens molta sort de parlar diversos idiomes. Ets el millor»

Uep, @MiquelMontoro3! Tienes mucha suerte por hablar varios idiomas, pasa un poco de todo este lío y usa el que te apetezca porque te vamos a ver igual! Ets el millor! 😘 — David Broncano (@davidbroncano) May 16, 2020

Hi ha un experiment matemàtic que és una passada. Si multipliques aquest minut i mig per cadascú de nosaltres et surt exactament el futur del català. pic.twitter.com/dosyUOQcbQ — Modernet (@ModernetdeMerda) May 15, 2020

El popular youtuber mallorquí Miquel Montoro ha causat un gran rebombori a les xarxes socials després d'exposar els motius pels quals ja no parla en català als seus vídeos, sinó que ho fa en castellà. El jove mallorquí explicava que ha canviat de llengua perquè "molta gent em demana si us plau que faci els vídeos en castellà, no us podeu creure quanta".Després de rebre crítiques per canviar l'idioma, David Broncano ha sortit a la defensa de Montoro: "Tens molta sort de parlar diversos idiomes, passa d'aquest embolic i fes servir el que et vingui de gust perquè et veurem igual! Ets el millor".De fet, el presentador de La Resistencia , va ajudar a catapultar l'èxit del jove mallorquí convidant-lo al seu programa de Movistar. Tot i que feia anys que era conegut en territoris de parla catalana, aquesta entrevista, juntament amb la de l'Anda ya!, van disparar encara més la seva fama a tot l'Estat. Des de llavors Montoro també ha canviat l'idioma al seu canal.

