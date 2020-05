Alerta per fortes tempestes al Bages, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Penedès

El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat d'un arc de tempestes fortes que aquest dissabte a la tarda està recorrent diverses comarques de la Catalunya Central, el Penedès i l'àmbit metropolità.Els xàfecs intensos, acompanyats de calamarsa i ratxes de vent, han descarregat amb força en poblacions del Bages, l'Anoia, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Destaquen registres com els 26,3 litres en mitja hora de Vallirana –per un total de 32- o els 21,4 de Sabadell, també en 30 minuts.D'altres quantitats destacades són els 26,6 litres de Sant Feliu de Codines o els 24 litres de Sant Andreu de la Barca. En les darreres dues hores, els Bombers de la Generalitat han rebut una quinzena d'avisos per les pluges.Tres d'aquestes sortides han estat precisament a Sant Andreu de la Barca, mentre que les altres s'han repartit per poblacions del Bages, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Cap d'importància, segons els Bombers.De fet, Protecció Civil ja havia activat fa unes hores l'alerta del pla Inuncat i havia demanat extremar les precaucions davant la previsió de fortes pluges, concentrades especialment al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona i la Catalunya Central. El pronòstic és que l'episodi de pluges s'allargui fins al vespre i pugui ser especialment virulent a les comarques de l'Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès i Alt Camp. Els xàfecs aniran acompanyats d'aparat elèctric i és probable que de calamarsa.

