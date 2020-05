GUIA Aquests són els carrers tallats i parcs oberts a Barcelona pel desconfinament

L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat aquest dissabte a 51 els carrers tancats a la circulació de 9 a 21 hores per facilitar itineraris segurs per on passejar i fer esport individual respectant les distàncies de seguretat. Així, se sumen 12 nous carrers que passen a estar tallats al trànsit, s’apliquen modificacions i ajustos sobre quatre vies més i es reobren cinc carrers perquè existeixen millors alternatives de pas pels vianants.Amb aquesta mesura es guanyen 81.200 metres quadrats pels vianants que, sumats a l’espai aconseguit amb la resta d’intervencions per ampliar i retirar motos de les voreres i pacificar carrers, superen els 154.000 nous metres quadrats d’espai segur per a les persones que van a peu.El tancament es fa amb tanques metàl·liques senyalitzades que s’ubiquen al principi i final de cada carrer i a cada cruïlla. Es permet el pas dels vehicles d’emergència, de serveis municipals, serveis de càrrega i descàrrega i accés del veïnat.Consulteu a continuació la llista de parcs i carrers on es pot passejar i fer esport:

