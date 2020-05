Torra encarrega un pla per desconfinar escoles i casals d'estiu

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha encarregat aquest dissabte que el comitè del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) lliuri la setmana vinent una proposta "detallada" de desconfinament per a les escoles, esplais, colònies i casals d'estiu.La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha dit en roda de premsa telemàtica que és tracta d'una qüestió urgent, perquè "preocupa lògicament a tota la comunitat educativa", sobretot ara que el curs escolar ja està a punt d'acabar i és necessari per moltes famílies saber com s'ha d'encarar l'estiu.La portaveu del Govern ha lamentat que els menors estiguin confinats des de fa dos mesos sense poder anar al col·legi ni fer la majoria d'activitats extraescolars. Budó ha insistit en que l'executiu és conscient de la inquietud dels pares, ara que, a més, hauran de tornar a treballar.La consellera de la Presidència ha indicat també que l'obertura de les escoles no es preveu fins que els municipis no estiguin en la segona fase, per bé que ha apuntat que aquesta realitat es pot produir en les properes setmanes.

