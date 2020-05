Sánchez planteja una última pròrroga de l'estat d'alarma d'un mes per guiar el desconfinament

Missatge nítid de la Moncloa en la nova compareixença de Pedro Sánchez des de la Moncloa. El president espanyol ha anunciat que demanarà al Congrés dels Diputats una última pròrroga de l'estat d'alarma -la cinquena- per al període d'un mes en lloc dels habituals 15 dies, amb la intenció de pilotar tot el procés fins al final de la desescalada. Sánchez ha reclamat el suport de les forces polítiques i ha insistit que el pla de l'Estat "ha funcionat". Segons el pla del govern espanyol, el Ministeri de Sanitat continuarà centralitzant les competències, per exemple, decidint les fases del desconfinament.Sánchez ha argumentat la petició d'allargar l'estat d'alarma. Segons el seu parer, l'estratègia desplegada per la Moncloa "ha funcionat a tots els nivells". "El camí que estem seguint des del principi de l'epidèmia és l'únic possible", ha recalcat, després de recordar que la "cautela" i la "seguretat" són les vies d'actuació per "vèncer el virus", amb el mètode de la "unitat". El president espanyol ha apuntat que, sense haver forçat mesures de confinament i de limitació de la mobilitat, a Espanya hi haurien hagut 300.000 morts.El Ministeri de Sanitat serà el responsable de prendre les decisions definitives sobre quins territoris van superant fases de la desescalada. Segons Sánchez, ho farà escoltant i coordinant-se amb les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes. Per això, el líder del PSOE ha insistit en la idea de "cogovernança" amb les autonomies, malgrat les crítiques rebudes per la falta de diàleg i la centralització de les competències. "Aniran recuperant la seva capacitat de decisió", ha puntualitzat el dirigent socialista sobre la intervenció de les autonomies.A diferència del paper assignat al Ministeri Sanitat, els altres ministeris facultats des de l'inici de l'estat d'alarma per aglutinar competències -Interior, Defensa i Transports- deixaran de tenir les mateixes responsabilitats. Això implica, per exemple, que el control últim dels Mossos d'Esquadra torna al Departament d'Interior.El Govern de la Generalitat ha reaccionat ràpidament a l'anunci d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma fet des de Madrid. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha defensat en la roda de premsa d'aquest dissabre la feina feta per Catalunya i ha tornat a insistir en el retorn de competències. "No podem donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma", ha recalcat la consellera de la Presidència. No és la primera vegada que ho verbalitza. Tanmateix, un dels socis de Govern -ERC- està negociant amb el govern espanyol. Els republicans encara no han fixat una posició definitiva. La de Junts per Catalunya (JxCat) sembla clara: un altre "no" a Sánchez.El president espanyol continua justificant la gestió feta des de la Moncloa i manté que s'ha escoltat els governs autonòmics. Aquest dissabte - com havia fet també prèviament Fernando Simón -, ha recalcat que les decisions preses en relació a Barcelona i Madrid, que es mantenen en la fase 0 però amb menys restriccions, són les més encertades en relació a les dades epidemiològiques i sanitàries. "L'amenaça és especialment aguda en la fase de desescalada", ha recordat, tot insistint en la "prudència" a l'hora de prendre decisions en les pròximes setmanes. A Espanya han mort 102 persones per coronavirus en les últimes 24 hores . La xifra d'aquest dissabte és la més baixa des de l'inici de la pandèmia. Fins al moment, s'han notificat un total de 27.563 morts per Covid-19 a l'Estat, 230.698 casos confirmats i 144.446 altes.Els anuncis d'aquest dissabte també han inclòs mesures d'abast econòmic. Sánchez ha avançat que el consell de ministres aprovarà dimarts una nova línia d'avals de l'ICO per import de 20.000 milions d'euros. El president espanyol ha indicat que més del 90% de les línies d'avals anteriors s'han dirigit a petites i mitjanes empreses i autònoms. La nova línia d'avals és la quarta que aprova la Moncloa. Representen 80.000 milions dels 100.000 milions que va anunciar l'executiu de coalició.En la compareixença, el líder del PSOE també ha detallat que l'Estat recorrerà al fons europeu contra la desocupació per finançar part de el cost dels expedients de regulació temporal d'icupació (ERTO). Sánchez no ha descartat fes ús del mecanisme europeu d'estabilitat (MEDE).

