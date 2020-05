"A Fibracat TV també hi haurà homes, és clar, però homes que entenen d'igualtat"

"Si busques a la TDT una programació com la que nosaltres oferirem, no la trobes. La nostra televisió serà revolucionària i innovadora"

L'oferta de televisió en català s'enriqueix. A partir de l'1 de juny neix una nova cadena, Fibracat TV . I ho fa amb la voluntat de "revolucionar" l'oferta convencional de la TDT.en parla amb Meritxell Bautista, la presidenta del projecte, que també emetrà per streaming i tindrà una plataforma de continguts en línia En aquesta entrevista, Bautista parla sobre el gran repte que suposa engegar una nova televisió i ens detalla els principals eixos de la seva programació: l'empoderament femení i la tecnologia. La líder de Fibracat TV ho té clar: "la nostra manera de fer televisió no existia fins ara a Catalunya".- Emocionats i una mica nerviosos. És un projecte en el qual fa temps que hi treballaven. La idea és materialitzar tots els nostres objectius i la nostra manera de fer, mitjançant l'empoderament femení i la nostra ADN principal: la tecnologia. És el que sabem fer. Hem lluitat molt i hem aconseguit arribar a gairebé tots els ciutadans de Catalunya. Els hi ensenyarem quins són els nostres valors principals. Amb Fibracat TV, volem aportar a la societat el nostre compromís amb les persones.- No, i impressiona. Però en aquesta nova aventura estem aplicant una de les meves màximes: sense por a Goliat. És una filosofia que, personalment, sempre aplico en els meus projectes.- Havia d'haver arrencat abans, però ha anat així. Vam entrar la proposta al CAC al desembre 2019. Tan bon punt hem rebut notificació, ens hi hem posat per encarrilar-ho. No hem volgut estirar al setembre perquè vam creure que era millor arrencar ja. Fa mig any que treballem en la graella, no tenia sentit esperar més. De l'1 al 15 de juny escalfarem motors. Farem una campanya de promoció. I a partir del 15 s'inicia la programació a tot màquina.- Sí, i cal deixar clar que no és una televisió de dones. Volem fugir d'estereotips: també hi haurà homes, és clar. Però hi haurà homes que entenen d'igualtat. Nosaltres enfoquem la nostra missió a donar visibilitat al paper de la dona en la societat. Volem centrar el focus en la igualtat i la diversitat, com a factors essencials de la societat.- Si entenem el feminisme com la defensa de la igualtat de gènere, totes les televisions ho haurien de ser. En tots els nostres programes s'utilitzarà correctament el llenguatge de gènere, es parlarà de forma inclusiva i s'intentaran evitar els errors en aquest sentit. Traspassem el nostre codi ètic com a empresa a la televisió. Cap televisió ho té, aquí no podíem fallar. Per aconseguir-ho comparem amb Mireia del Pozo, que serà la nostra assessora i editora en gènere. I al capdavant de tota la producció hi haurà Maria Darnell.- Exacte, això és del que en sabem. Acostar la tecnologia a tothom i parlar dels canvis socioeconòmics del nostre entorn. Enfocarem molt en l'àmbit extern, opcions per a nens i nenes, que els incentivi a no descartar de les seves vides la tecnologia i la ciència de la seva vida primer que res. Hi ha estudis que indiquen que moltes nenes, ja als tres anys, descarten la ciència i la tecnologia com a manera de guanyar-se la vida. Hem de trencar amb això. Necessitem referents de dones en l'àmbit tecnològic.- No tenia sentit ser-ho. Hem cregut sempre en l'especialització com a empresa. Per tant, fent televisió també. Som molt bons en unes coses, i en allò ens centrem. És una aposta molt gran i el que em fa molt feliç és que hi ha molta gent disposada a ajudar-nos.- Revolucionària. Innovadora. Amb formats menys lineals. S'acostarà menys a tot allò que estem acostumats a veure a internet, no tant a la televisió. La graella inclourà formats més curts. Sabem com de difícil és mantenir algú assegut mirant el mateix més de mitja hora. Nosaltresm som generadors i consumidors de Youtube i Netflix, coneixem com funcionen. Traspassarem el món de les imatges d'internet a la TDT. El nostre gran objectiu és arribar al públic jove-adult. I ho farem, en gran, gràcies a l'streaming: la nostra presència serà simultània en línia, a la carta a www.fibracat.tv i a la plataforma Fibracat Plus.- I tant que no. Però valdrà molt la pena veure Fibracat TV. Tot el que parlem sempre com a empresa, ho portarem a la televisió. Entrarem a l'univers del gaming, tindrem cares conegudes i també figures emergents que són importants dins del sector i que encara no són prou reconegudes pel gran públic. En definitiva, sumant-ho tot, serem impactants. La nostra manera de fer televisió no existia fins ara a Catalunya.- Amb continguts inèdits. Si busques a la TDT una programació com la que nosaltres oferirem, no la trobes. És inèdita a tot Espanya i interessarà a tothom, tant en continguts com en formats. No ens marquem encara un objectiu de share, la nostra obsessió és la qualitat.- Com a empresa ja estem habituats a fer streaming, a crear continguts des de la distància. No em preocupa especialment. Tot el que volem fer ve de la tecnologia (trencar amb la televisió convencional) i estem força acostumats a treballar d'aquesta manera. Segurament ens resulta i ens resultarà més còmode generar continguts des de la distància que a qualsevol altra cadena.

