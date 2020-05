El Govern proposarà que el Pirineu, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona entrin a la fase 2 el 25 de maig

Després que el Ministeri de Sanitat hagi acceptat la proposta de la Generalitat sobre el desconfinament -les àrees de Girona, Lleida i la Catalunya Central passaran dilluns a la fase 1 i Barcelona i l'àrea metropolitana es mantindran en la fase 0 però amb menys restriccions-, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dissabte que el Govern proposarà a l'executiu espanyol que les regions sanitàries del Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona entrin a la segona fase a partir del dilluns 25 de maig.Vergés ha indicat que l'evolució del virus en aquestes tres zones "és bona", per la qual cosa es presentarà la proposta d'entrada al segon esglaó de la desescalada. Pel que fa a la resta del territori, Vergés ha indicat que caldrà analitzar les dades i ha fixat els 15 dies estipulats per canviar de fase sense que hi hagi un relaxament de les condicions temporals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor