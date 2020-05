Torna a caure la xifra de morts a Espanya per coronavirus: 102 en 24 hores

La xifra de morts a Espanya per coronavirus segueix aquest dissabte la tendència que ha mostrat durant els últims dies. En les últimes 24 hores s'han registrat 102 decessos pel coronavirus. Aquesta dada eleva el total de morts des de l'inici de la crisi a 27.563.En les últimes 24 hores s'han registrat 539 nous contagis, una xifra lleugerament inferior a la d'ahir i que suposa un increment del 0,23%. El total de positius diagnosticats per PCR a Espanya des que va esclatar la crisi és de 230.698 persones.D'altra banda, el nombre de pacients que han estat donats d'alta arriba aquest dissabte a 146.446, amb una total de 1.663 persones curades en les darreres 24 hores.Fernando Simón, responsable del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, ha explicat que la xifra de morts registrada aquest dissabte és la més baixa des de fa setmanes, alhora que ha remarcat que el des darreres hores només hi ha hagut deu ingressos a les UCI. Sobre els casos de Barcelona i Madrid, que no passaran aquesta setmana vinent a la fase 1 , el doctor ha assegurat que han de tenir "un tractament especial" atesa l'alta incidència del virus. En aquest sentit ha indicat que la situació ha millorat a les dues ciutats.

