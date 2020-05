El coronavirus obliga a cancel·lar 277 creuers a Barcelona des de la declaració de l'estat d'alarma

La pandèmia del coronavirus ha aturat el turisme i de retruc la indústria dels creuers, que s'ha vist obligada a cancel·lar fins a 277 escales a Barcelona des de la declaració de l'estat d'alarma fins a dia d'avui, segons han indicat a l'ACN fonts del port. De moment, les companyies ja han anul·lat les escales d'aquest maig, juny i juliol, mentre que l'agost apunta "molt impossible", segons revelava la presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa, en una entrevista a Catalunya Ràdio la setmana passada, en què també dubtava que el sector es recuperés a curt termini. Mentrestant, a Tarragona, on hi ha l'altre gran port depenent de l'Estat, ha perdut una dotzena d'escales i espera recuperar l'activitat la segona meitat d'any.Des de la declaració de l'estat d'alarma i la prohibició del govern espanyol perquè atraquessin creuers i desembarquessin els seus passatgers, així com de les línies regulars procedents d'Itàlia –el primer país europeu on el coronavirus va colpejar amb més força- i les Illes Balears, el port de Barcelona s'ha quedat sense activitat en aquest àmbit. De moment, fins al març d'aquest any, plenament afectat ja per la pandèmia i la declaració de l'estat d'alarma, van passar pel port de Barcelona 52 vaixells -34 menys que el mateix període de l'any passat (-39,5%)- i 198.547 passatgers, un 34,9% menys.Un dels únics vaixells amb passatgers que ha atracat fins ara a Barcelona és el Costa Deliziosa, que el passat 20 d'abril va poder desembarcar més de 150 passatgers que participaven en una volta al món i portaven més d'un mes en alta mar.Barcelona és des de fa anys el primer port europeu en tràfic de creuers, on la majoria comença i acaba recorregut i fa que els passatgers allarguin l'estada a la capital catalana abans o després d'acabar el seu viatge pel Mediterrani. A més, de cara a la recuperació del sector, caldrà veure si algunes de les rutes intercontinentals amb l'Aeroport del Prat es mantenen, en especial les que uneixen amb els Estats Units, ja que aporten milers de creueristes cada any.Segons va assenyalar Conesa, les cancel·lacions fins al juliol s'han anat fent "mes a mes" i a l'expectativa de com evoluciona la pandèmia. "Hem passat de 100 a 0", lamentava en referència a la xifra de viatgers. Les companyies treballen amb fins a dos anys de previsió per fer les seves reserves als ports. A tall d'exemple, Norwegian anunciava aquest dijous que ja posava a la venda els seus paquets a partir del 2021 i fins a l'any 2023.D'altra banda, companyies habituals a Barcelona com MSC mantenen la suspensió de tots els creuers almenys fins al 10 de juliol i Costa Cruceros, que ha hagut d'interrompre la seva activitat per primer cop en 70 anys, no reprendrà els seus viatgers arreu del món fins a finals de juny, com a mínim. Per la seva banda, Norwegian treballa amb uns terminis semblants a la seva homòloga italiana.El port de Tarragona només ha pogut rebre enguany un creuer arran de la crisi de la Covid-19. L'escala del Marella Dream (TUI UK) el 5 de març, amb uns 1.500 passatgers a bord, va ser la primera i -fins al moment- darrera operació de la temporada. La pandèmia va obligar a cancel·lar la resta d'escales previstes. Fins aquest divendres, el port de Tarragona ha deixat de rebre tretze creuers amb una previsió de 13.000 passatgers.La temporada de creuers 2020 manté una previsió de fins a 31 escales que sumen 71.290 creueristes a bord. Segons les dades del port, el mes d'octubre és el que concentra més volum, amb onze vaixells i 27-730 passatgers. Les cancel·lacions d'abril, maig i -previsiblement- juny, representaran 22 creuers i uns 26.000 creueristes.El president de l'Autoritat Portuària, Josep Maria Cruset, assenyala a l'ACN que, malgrat tot, l'afectació de les cancel·lacions fins al moment encara és petita. "La nostra temporada és molt desestacionalitzada i arriba a final d'any. Estem atents a com evolucionen les fases de desconfinament i el sector turístic, tot desitjant que en la segona part de l'any puguem reprendre l'activitat de creuers", confia el president del port.Pel que fa a les limitacions que obliguen les persones que vinguin de l'estranger a fer una quarantena de 14 dies, i que limiten l'accés als aeroports i ports a espanyols, residents i a motius laborals, Cruset diu que estan expectants a les mesures que s'adoptin i a l'afectació de la covid-19 al sector mediterrani. "En funció del que es proposi des del punt de vista normatiu ens posarem a disposició i posarem totes les facilitats per tal d'ajudar les companyies de creuers a poder escalar a la ciutat i al territori", detalla Cruset.El port de Tarragona preveia assolir enguany uns 100.000 viatgers de creuers, una xifra inferior al rècord de 128.000 del 2019. El descens es deu a la previsió que les operacions estiguessin més limitades amb motiu de les obres d'ampliació del Moll de Balears, que encara no han començat –tot just s'hi fan els treballs preparatius i la previsió és que el projecte s'enllesteixi la primavera de l'any vinent.A més, la gran novetat de la temporada havia de ser el desembarcament de la naviliera Royal Caribbean, que preveia portar a Tarragona 21.000 passatgers en cinc escales –la primera de les quals havia de començar el 2 de maig. L'any 2019, amb Costa com a principal empresa operadora, el projecte de creuers de Tarragona va generar un impacte econòmic de 9,7 milions d'euros al territori.Davant d'aquest escenari, divendres la Taula Institucional de Creuers de Tarragona va acordar orientar les seves accions de promoció previstes aquest any cap als objectius de posar en valor el territori i de preparar el retorn del sector perquè es trobi en la millor posició possible respecte a altres destinacions i territoris competidors. En aquest context de crisi, l'Agència Catalana de Turisme i l'Ajuntament de Vila-seca s'han incorporat per primera vegada en l'òrgan de coordinació.

