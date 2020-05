Barcelona obrirà les platges per passejar-hi a partir de dimecres

L'Ajuntament de Barcelona obrirà totes les platges de la ciutat per passejar-hi a partir de dimecres vinent, de 6 a 20 hores. Fins ara només estaven obertes per a la pràctica esportiva però ara es permetrà també el passeig. Per contra, continua prohibit el bany recreatiu i les estades a la platja.De 20 a 23 hores només es permetrà, com fins ara, l'accés per a la pràctica d'activitats de surf i els esportistes professionals i federats. Així, en horari nocturn romandran tancades. En qualsevol cas, durant tota la franja diürna en què estiguin obertes caldrà respectar les franges d'edat per a les sortides. Dimecres també estaran ja tots els parcs oberts.Per tant, a partir del 20 de maig, l'ús de les platges ja no es limitarà a la pràctica esportiva. Des de les 6 del matí fins a les 10 s'hi podrà tant fer esport individual -com córrer o nedar- com també passejar-hi mentre que de 10 a 20 hores només s'hi podran fer passeigs.En tots els casos, s'haurà de fer respectant sempre les franges horàries de sortida dels diferents col·lectius establerts en el marc de l'estat d'alarma.En l'actual fase, el bany recreatiu seguirà prohibit i el servei de socorrisme i salvament encara no estarà activat. Sobre aquesta qüestió, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, ha apuntat que el decret del govern espanyol situa la temporada de bany en la fase 3.Així, Badia ha explicat que tot i que estan treballant diferents models sobre quin tipus de mesures s'adoptaran llavors són a l'espera de tenir "més detalls" de com ha de ser aquesta fase 3 per a Barcelona. "Per sort encara tenim temps per treballar, evidentment també amb els socorristes i amb els protocols sanitaris i de seguretat", ha afegit.Badia veu un "bon exemple" la divisó de platja per zones però assegura que encara no hi ha cap model decidit. En aquest sentit, també veu determinant veure si les franges horàries per edats es mantenen o no per acabar de decidir el model i les mesures per a la fase 3.De moment, igual que tampoc no es permetrà el bany recreatiu, la platja no podrà ser usada com a zona d'estada i les zones de jocs infantils o les esportives restaran encintades.De 20 a 23 hores només estarà habilitat l'accés per a la pràctica d'activitats de surf i els esportistes professionals i federats amb la corresponent llicència al punt habilitat a la platja del Bogatell, a tocar de la Base Nàutica, on es realitzarà el control de les acreditacions.Segons Badia, per a les franges de pràctica esportiva i passeig no hi haurà control d'aforament a través d'accessos. A més, ha recordat, "es continua mantenint la idea de franges (de sortida per edats)". A partir de les 23 h les platges barcelonines romandran tancades, sense excepció.A partir de dimecres 20 de maig tots els parcs de la ciutat restaran oberts al públic. Fins ara se n'han obert un total de 80, i ara s'obren la resta fins a arribar als 148 parcs que tenen accés amb porta de tancament.A més, per facilitar la pràctica esportiva, un total de 22 parcs avancen l'hora d'obertura a les 8 del matí, en comptes de fer-ho en l'horari habitual, que era les 10 h. Els 3 parcs de la ciutat que tenen un centre educatiu a dins, obriran un accés a partir de dimarts per facilitar l'entrada de les famílies per fer la preinscripció escolar.Pel que fa al Park Güell obrirà per al veïnat, per facilitar el passeig, la pràctica esportiva i la connectivitat de la zona. En canvi, en l'actual fase de desescalada, no s'obre per a visites culturals. Els equips de jardineria estan fent les tasques de manteniment corresponents però de moment no s'ha procedit a la sega.Durant aquests dies s'està estudiant quin serà el manteniment que es fa a cada zona verda i en el conjunt de l'arbrat. I és que a causa del tancament durant setmanes hi ha més biomassa verda, més saludable i amb més color, els arbres són més frondoses i sense plagues i hi ha molta activitat d'ocells.D'altra banda, a partir del pròxim dilluns es reprèn a tota la ciutat el servei de recollida de trastos vells, residus voluminosos i mobles, que es podran baixar al carrer el dia assignat segons cada carrer entre les 20 i les 22 hores.

