Si estic en fase 1 puc passejar o fer esport en qualsevol moment del dia?

La majoria de territoris de Catalunya entraran aquest dilluns en la primera fase del desconfinament. Només Barcelona i l’àrea metropolitana es quedaran sense fer-ho , per bé que tindran un relaxament de les condicions. Què implica, però, la primera fase?En la primera fase del desconfinament es continuen limitant els horaris per sortir a passejar o a fer esport.En els municipis de menys de 5.000 habitants, els majors de 14 anys poden sortir en qualsevol hora, però en les localitats més grans, la sortida s’esglaona; les persones de 14 a 70 anys poden sortir a fer activitat de de 6h a 10h del matí i de 20h a 23h del vespre. Aquesta franja s’amplia per a avis i àvies de més de 70 anys o persones que necessitin acompanyament; en aquest cas, els horaris són de 10h a 12h i de 19h a 20h.No. Es pot passejar sol o acompanyat de la persona amb la qual es convisqui. També està permès sortir a fer activitat juntament amb cuidadors. La distància serà la mateixa que l’actual; a un quilòmetre del domicili habitual.Tampoc. L’exercici físic s’haurà de continuar fent de manera individual i en els espais habilitats, en vies o en zones verdes sempre i quan l’ajuntament no ho hagi prohibit. També està vetat agafar el cotxe per anar a fer esport.Totes en les que no es tingui contacte amb altres persones. Només es podrà fer esport en parella si no hi ha contacte, per la qual cosa els esports en equip estan prohibits en aquesta primera fase. Ni caça, ni pesca ni tampoc activitats de motor estan permeses.

