El Govern proposa que es pugui fer esport més enllà dels termes municipals que estiguin en fase 1

Després que el Ministeri de Sanitat hagi acceptat la proposta de la Generalitat sobre el desconfinament -les àrees de Girona, Lleida i la Catalunya Central passaran dilluns a la fase 1 i Barcelona i l'àrea metropolitana es mantindran en la fase 0 però amb menys restriccions-, el Govern ha proposat aquest dissabte que es puguin fer activitats esportives més enllà dels límits dels termes municipals sempre i quan estiguin ja en la primera fase.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que la limitació actual "és incoherent", i ha recordat que hi ha moltes persones que usen la bicicleta o fan esports de muntanya. Buch ha dit que el Govern tramitarà aquesta proposta al govern espanyol.D'altra banda, la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha anunciat que el Govern presentarà la setmana vinent un pla de desconfinament d'escoles i esplais per tal de fixar un full de ruta de cara al retorn progressiu de la normalitat. En aquest sentit, Budó ha indicat que la proposta es farà en el marc del PROCICAT, i ha admès la necessitat d'informar als actor del sector educatiu català sobre els passos a seguir en la desescalada. La portaveu ha indicat que l'obertura de les escoles no es preveu fins que els municipis no estiguin en la segona fase, per bé que ha apuntat que aquesta realitat es pot donar en les properes setmanes".En relació a la pròrroga de l'estat d'alarma que ha anunciat el govern espanyol, Budó ha reivindicat un cop més el retorn de les competències a la Generalitat i ha assegurat que l'executiu "no pot donar suport a la decisió del govern espanyol". En aquest sentir, la portaveu ha reivindicat la tasca i la responsabilitat de prendre decisions que està fent el govern de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor