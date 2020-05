La Moncloa defensa el pla aplicat a Barcelona i Madrid perquè són «nexes importants» de comunicació

L'endemà d'anunciar que Barcelona i Madrid continuaran a la fase 0 però amb menys restriccions -el Ministeri de Sanitat ha atès les peticions de la Generalitat i no les de la Comunitat de Madrid, que reclamava passar a la fase 1-, el govern espanyol ha defensat la via de la prudència a l'hora de planificar la desescalada a la capital catalana i madrilenya. "Hem de mantenir una vigilància especial a Madrid i Barcelona, que són importants nexes de comunicació", ha afirmat Fernando Simón, portaveu del comitè tècnic de l'executiu estatal.Simón ha recalcat que el fet de mantenir Madrid a la fase 0 -malgrat la insistència de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso- s'explica per una valoració integral de variables epidemiològiques i mèdiques. "L'evolució de l'epidèmia a Madrid és molt bona, però el punt de partida de Madrid era molt alt", ha recalcat. El portaveu del govern espanyol ha subratllat que, en l'actual situació, els madrilenys encara no poden desplaçar-se a segones residències.La polèmica sobre les manifestacions al barri de Salamanca de Madrid també ha centrat les valoracions de Simón, que ha demanat cautela en el comportaments perquè convocatòries massives són un "risc". "Hi ha punts on encara hem de vigilar amb els agrupaments massius. Les mesures de seguretat i distància física són importants", ha detallat. El portaveu del comitè tècnic ha evitat valorar si és convenient la convocatòria d'eleccions a Galícia i el País Basc. En tot cas, ha puntualitzat, s'hauran d'establir mecanismes de seguretat per evitar episodis de risc en el cas que s'acabin celebrant en els pròxims mesos.En la roda de premsa del comitè tècnic també s'han valorat les últimes dades de la crisi sanitària. A Espanya han mort 102 persones per coronavirus en les últimes 24 hores . La xifra d'aquest dissabte és la més baixa des de l'inici de la pandèmia. Fins al moment, s'han notificat un total de 27.563 morts per Covid-19 a l'Estat, 230.698 casos confirmats i 144.446 altes.

