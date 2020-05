Tres denunciats per manifestar-se a Barcelona contra el govern espanyol

Els Mossos d'Esquadra han denunciat aquest divendres al vespre tres persones per incomplir el decret d'estat d'alarma en manifestar-se a Barcelona contra la gestió que el govern espanyol està fent de la crisi del coronavirus També hi ha diverses persones identificades que finalment no han estat denunciades. La petita concentració ha estat a les 20 hores a la plaça Artós, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor