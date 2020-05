Què puc fer (i què no) en la fase 0,5 del desconfinament a partir d'aquest dilluns?

El Govern i l'Ajuntament de Barcelona van proposar dijous a l'Estat que Barcelona i les regions metropolitanes que l'envolten -nord i sud, amb excepcions com ara l'Alt Penedès i el Garraf- passessin a una fase intermèdia del desconfinament , entre la 0 i la 1, per començar a flexibilitzar les restriccions. El govern espanyol ho va acceptar divendres i això és el que canviarà en aquesta nova etapa, que arrencarà demà.El comerç minorista ja podrà funcionar sense haver de demanar hora abans. Pel que fa a la compra en supermercats, no hi ha cap modificació sobre la situació actual. Una de les novetats és que les llibreries ja poden tornar a funcionar complint amb les mesures de seguretat adients per evitar contagis, com s'està fent en tot el comerç en fase 1.Només en règim de préstec de llibres.A un terç de la seva capacitat.Com en els llocs de culte, l'activitat es reprendrà només a un 30% de la capacitat habitual dels recintes.No, encara no. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assenyalar ahir que confien que tornin a funcionar a partir del 25 de maig , quan s'espera que la capital catalana ja entri a la fase 1. Quan reobrin, només ho podran fer a un 50% de la seva capacitat habitual.Tampoc. La fase 1 permet trobades de fins a deu persones en cases particulars o bé al carrer, però en la fase intermèdia que ha acceptat el Ministeri de Sanitat no estan previstes.Ho seran menys que ara, que només poden fer-se amb menys de cinc persones. En fase 1, hi poden haver fins a deu assistents.Sí, però es podrien obrir per desinfectar i per tasques administratives, com també les instal·lacions científiques.No, encara no. De fet, la Generalitat recomana que el desplaçament entre pobles tampoc es produeixi encara que ja s'estigui en fase 1.Així ho vol el Govern -ho ha plantejat formalment a l'Estat-, però l'última paraula la té l'executiu espanyol. La mascareta, això sí, és obligatòria des de dilluns de la setmana passada al transport públic

