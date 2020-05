La majoria de museus de Barcelona descarten obrir dilluns tot i l'entrada en la fase 0 avançada

La majoria de museus de Barcelona no obriran portes a partir de dilluns, tot i l'entrada en la fase 0 avançada que els permet retornar a l'activitat amb un terç de l'aforament. Els grans centres d'art públics mantenen la previsió de tornar a partir de la primera quinzena de juny, una hipòtesi a la qual s'apunta l'ICUB.El primer és "garantir el retorn dels treballadors", i després aplicar els plans de contingència per garantir "les condicions sanitàries correctes per obrir", diu el director de l'àrea de Memòria, Història i Patrimoni de l'institut municipal, Carles Vicente.La decisió de l'ICUB afecta museus com la Virreina Centre de la Imatge, el Museu del Disseny, el Born Centre de Cultura i Memòria, el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), el Museu Etnològic i de les Cultures del Món i el Reial Monestir de Pedralbes, entre altres. Espais privats com CaixaForum i Cosmocaixa també descarten tornar encara.Tampoc ho faran els grans museus d'art de la ciutat, alguns dels quals també participats per l'Ajuntament de Barcelona, com el MNAC, MACBA, Museu Picasso, Fundació Joan Miró, CCCB i Fundació Antoni Tàpies. Aquests ja van avançar fa unes setmanes que el calendari més probable de retorn seria la primera quinzena de juny, un escenari que Carles Vicente comparteix.

