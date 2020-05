VÍDEO L'apassionat petó de Messi i Antonella que ha revolucionat la xarxa

La pandèmia de coronavirus ha provocat la creativitat de milers de persones arreu del planeta. Els músics professionals no s'han quedat enrere i després de campanyes, especials i concerts online, el raper Residente ha decidit tornar a trasbalsar el món amb la cançó Antes de que se acabe el mundo. En aquest tema hi apareixen desenes de parelles famoses de tot el món mentre es fan un petó.Un total de 113 petons es comptabilitzen en el videoclip de l'excantant de Calle 13, on apareixen cantants, models, esportistes i altres celebritats. Entre elles apareix el capità del Barça, Leo Messi, fent-se un petó amb la seva dona Antonella. Ricky Martin, Ana de Armas, Ben Affleck, Paulo Dybala, Bad Bunny, entre molts altres.

