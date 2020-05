Rebrotem repartirà 112.112 euros entre els pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre

📣 ATENCIÓ!

Estem molt contents de poder-vos anunciar que ja està oberta la convocatòria per poder accedir a les dotacions econòmiques destinades a les explotacions agrícoles afectades per l’incendi forestal del juny de l’any passat a la #RiberadEbre, les #Garrigues i el #Segrià pic.twitter.com/ztIj2DZpdg — Rebrotem (@Rebrotem) May 15, 2020

112.112 euros és la quantia dels ajuts que repartiran entre els pagesos de la Ribera d'Ebre, perquè recuperen les seves explotacions agràries, afectades per l'incendi de l'estiu passat. La simbologia de la xifra vol homenatjar la feina dels cossos d'emergències en l'extinció d'aquell gran foc i és la major part de les donacions rebudes amb la campanya de mecenatge creada per Rebrotem i Pagesos GPS, el suport de Condis i altres activitats solidàries. Els ajuts aniran dels 2.000 als 5.500 euros i s'estima que els puguin demanar prop de 300 pagesos. Les sol·licituds ja es poden demanar via telemàtica i es podran fer presencialment a partir de dilluns a l'oficina d'Unió de Pagesos de Móra d'Ebre.Els diners provenen de donacions solidàries que es van recaptar amb la campanya de mecenatge Goteo a l'estiu (98.117,28 euros), la col·laboració de la cadena de supermercats Condis amb una campanya solidària d'arrodoniment (15.965,35 euros) i altres accions i activitats en benefici dels afectats per l'incendi i donacions directes d'entitats i organitzacions de tot el país. La recaptació ha superat els 130.000 euros però Rebrotem en reserva una petita part per altres projectes solidaris que puguin ajudar a incrementar aquesta xifra."112.112 euros no és una xifra triada a l'atzar", ha apuntat Roger Heredia, portaveu de Rebrotem. "És un homenatge als cossos emergències i seguretat que va treballar per lluitar de manera ingent contra aquell incendi i el van poder vèncer", ha afegit. Heredia ha insistit que la xifra fa valer la faena que van fer els serveis d'emergències, i els il·lusionava escollir-la per revertir la solidaritat demostrada per la ciutadania. "Era una xifra que ens feia certa gràcia perquè està dins del rang que podíem arribar i mantenir el compromís de fer altres projectes. És una xifra encertada i ens hauria agradat que fossin molts més diners però no és gens menyspreable perquè ve de la solidaritat de les persones", ha destacat.La convocatòria perquè els pagesos puguin accedir a l'ajut s'ha obert aquest divendres per la via telemàtica i acabarà el 28 de juny. També es podrà fer de manera presencial a partir de dilluns a l'oficina d'Agroxarxa d'Unió de Pagesos (UP) a Móra d'Ebre. Les bases s'han fet amb la "col·laboració voluntària" d'UP i també comptarà amb el sindicat agrari en tot el procés d'entrega de les dotacions. Josep Carles Vicente, responsable d'organització d'Unió de Pagesos, ha remarcat que l'objectiu és recuperar el potencial productiu de les explotacions afectades que complementarà totes les línies d'ajut del Departament d'Agricultura. "És un petit gra de sorra que el projecte Rebrotem aporta per a la recuperació i en el qual participem des del primer moment. Participar en un projecte solidari ens ajuda a créixer i veure l'estima la ciutadania i el que vol que sogui el seu territori", ha dit.Els ajuts s'han dividit en quatre trams que van dels 2.000 als 5.500 euros però la quantia dependrà del nombre sol·licituds i del barem de punts que sumi cada sol·licitud, en funció de si es tracta d'una explotació agrària prioritària, si s'és agricultor professional i el nombre d'hectàrees afectades. S'estima que hi ha gairebé 300 agricultors que s'hi podrien acollir (121 agricultors professionals, dels quals 41 joves agricultors, i 126 explotacions agràries es van veure afectades pel foc).Els requeriments són que l'explotació agrària hagi estat afectada per l'incendi; ha d'estar inclosa a la Declaració Única Agrària (DUN) de l'any 2019 pel sol·licitant de l'ajut; les superfícies, prèviament al foc, havien de ser productives, no podien estar abandonades en condicions deficients de cultiu; i la totalitat de l'import rebut es destinarà a recuperar "el potencial productiu" de les finques.Vicente ha apuntat també que existeix el compromís del Departament d'Agricultura per revisar el ritme de recuperació de les explotacions agràries afectades amb el suport rebut fins ara i plantejar més ajudes per donar una empenta als pagesos afectats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor