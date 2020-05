El Ministeri de Sanitat autoritza el País Valencià a la fase 1

El Ministeri de Sanitat ha autoritzat el pas de tot el País Valencià a la fase 1 del pla de desescalada, el que implica aixecar part de les restriccions imposades per l'estat d'alarma a la mobilitat de les persones i l'activitat comercial, han confirmat a Europa Press fonts de l'Executiu.Dilluns passat van passar de la fase 0 a la 1 més de 270 municipis valencians, però el gruix de la comunitat va romandre en fase 0, amb el consegüent disgust de Govern autonòmic de Ximo Puig, que estava convençut que la Comunitat complia els requisits per haver pogut passar a la fase 1 l'11 de maig.Aquesta tarda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, compareixerà en roda de premsa amb el doctor Fernando Simón per informar dels detalls respecte dels territoris que avancen de fase o, sense fer-ho, es beneficien d'algunes mesures noves d'alleujament, com podria ser el cas de la Comunitat de Madrid.Està per aclarir si Sanitat ha donat també el vistiplau a algunes singularitats que va demanar el govern valencià en la seva última proposta a Sanitat per passar a la fase 1, com posposar les reunions de fins a deu persones en el departament de salut de la Ribera per la seva "singularitat", i retardar també per "prudència" a tot el territori la celebració d'actes culturals a l'aire lliure de menys de 200 persones.