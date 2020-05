«Talent explorers», així serà la primera sèrie d'animació de Barça Studios

Talent explorers té com a productors executius Paco Latorre (director de Barça Studios) i Sergi Reitg (Media Content Director de Sony Music Latin Iberia) que han comptat amb Tomavisión, una productora catalana, i Maga Animation Studio, una empresa italiana especialista en l'animació assistida per ordinador, que garantiran una producció en 3D de molta qualitat.



La primera temporada de la sèrie Talent Explorers, dirigida a nens i nenes d'entre 5 i 9 anys, constarà de dos formats: episodis d'11 minuts que s'emetran a través de plataformes i els broadcasters convencionals i episodis de 2 minuts que s'emetran en canals digitals com YouTube.