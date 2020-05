L'impacte del mosquit tigre a Catalunya, un perillós invasor criat a Sant Cugat

Aquests són els municipis catalans afectats pel mosquit tigre, segons dades actualitzades del juny del 2019. Mapa: Gencat

Catalunya es prepara per a la lluita contra l'arxienemic de l'estiu, el mosquit tigre. Des de les administracions ja comencen a engegar les diferents campanyes de conscienciació destinades a evitar la proliferació d'aquest insecte arreu del territori. Se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes i un mosquit adult pot arribar a fer 10 mil·límetres.El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada a Sant Cugat del Vallès durant l'agost del 2004. Des d'aleshores s'ha escampat per tot el país, i ja el 2019 s'ha detectat la presència de població estable de l'insecte arreu del litoral i prelitoral català, des de les terres de l'Ebre fins a l'Empordà.Per això, davant la presència del mosquit és important adoptar mesures de prevenció i control per reduir al mínim possible la cria d'aquest insecte i minimitzar les molèsties que ocasiona a la població pel nombre elevat de picades i el risc de transmissió de malalties (arbovirosis) que ha provocat repunts importants a Catalunya durant els darrers anys de Chikungunya, el dengue o el Zika.Els ous i les larves viuen en petites basses d'aigua estancada, en àrees exteriors properes a la presència humana. Per això, les autoritats demanen a la ciutadania prevenció i retirar o eliminar els llocs d'aigua on creixen. A través de la campanya "Al mosquit tigre ni una gota d'aigua!" la Diputació de Barcelona recull un seguit de recomanacions i consells per col·laborar a impedir la cria de l'espècie invasora.No deixar aigua acumulada en testos ni recipients, mantenir netes les piscines i les canaleres de la teulada durant tot l'any és essencial per evitar caldos de cultiu. També aconsellen emplenar els forats dels arbres on es pugui acumular aigua amb sorra, mantenir els pneumàtics sota cobert o tapar-los i recorden que qualsevol dipòsit d'aigua ha de romandre tancat o amb mosquitera.

