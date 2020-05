Quins festivals de música a Catalunya queden cancel·lats, ajornats o es mantenen aquest estiu

Si per alguna cosa es caracteritzen els estius a Catalunya, és per la gran quantitat de festivals que hi ha. Des de les propostes més innovadores del Sónar, passant pel mític Primavera Sound (que aquest any hauria celebrat 20 anys) fins al de música clàssica del Castell de Peralada. Aquest any el coronavirus ho ha trastocat tot i molts dels festivals s'han vist cancel·lats, han hagut de reprogramar o segueixen a l'espera de veure quins moviments els proposa l'administració. Tot i això, hi ha alguns que encara mantenen el cartell i el calendari.



A NacióDigital hem confeccionat una guia perquè estigueu al corrent de com queda el panorama dels festivals d'aquest estiu a Catalunya:



