Vall d'Hebron fa el primer trasplantament de l'Estat a una pacient que ha superat el coronavirus

L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament a l'Estat a una pacient que ha superat la Covid-19. Es tracta d'una adolescent que pateix una cardiopatia congènita que es caracteritza per un estretament de l'orifici de la vàlvula mitral del cor i que va rebre un trasplantament d'aquest òrgan.L'operació es va dur a terme després que la pacient superés una pneumònia causada pel coronavirus, que va motivar un ingrés de dotze dies a la planta de l'Hospital Infantil. La pacient no va fer un quadre greu de Covid-19 i l'evolució clínica va ser bona. Un mes després de l'inici dels símptomes, els professionals van certificar amb dues PCR que ja s'havia recuperat de la malaltia abans de fer-li el trasplantament.La pacient es recupera de forma favorable del trasplantament i de moment els especialistes no han vist en la recuperació cap impacte de la Covid-19 que va patir. "És una bona notícia per a les persones que estiguin esperant un trasplantament i que poden patir la malaltia", destaca el cap de l'UCI Pediàtrica de Vall d'Hebron, el doctor Joan Balcells.Els especialistes temien que el coronavirus hagués pogut agreujar la hipertensió pulmonar que ja tenia la noia o produir alguna lesió residual que impossibilités el trasplantament, però no va ser així. "És molt important que en el cas d'aquesta pacient, que tenia una afecció greu que va requerir una operació complexa, la resposta hagi estat bona. És encoratjador", afirma el cap del Servei de Cirurgia Cardíaca Pediàtrica, el doctor Raúl Abella.En el coronavirus, s'està tot just construint l'evidència científica i per això l'equip mèdic de Vall d'Hebron va afrontar el trasplantament amb preguntes de les quals no tenien respostes. "S'està aplicant allò que coneixem sobre el que desconeixem, perquè el període de la pandèmia és molt curt encara", assenyala el doctor Abella.Els pacients trasplantats reben un tractament immunodepressor per evitar el rebuig a l'òrgan però que els fa disminuir les defenses. Si la pacient respondria diferent a aquest tractament per haver patit una infecció prèvia per coronavirus era una de les incògnites."Probablement si la malaltia de la pacient no hagués estat tan avançada, hauríem optat per esperar més, per prudència, però en aquest cas no ens ho podíem permetre. Després hi ha un altre factor que no depèn de nosaltres, sinó de la generositat del donant i de l'atzar", ressalta el doctor Balcells.La pacient s'havia sotmès a quatre cirurgies majors de cor a causa de la seva cardiopatia (estenosi mitral), la primera quan tenia sis mesos. La noia va patir diverses complicacions, entre elles hipertensió pulmonar greu, i els especialistes van decidir que la millor opció era realitzar-li un trasplantament de cor, indica el doctor Ferran Gran, cardiòleg pediàtric i coordinador mèdic de Trasplantament Cardíac Pediàtric de Vall d'Hebron.Durant la consulta preoperatòria en què s'havien de signar els documents de consentiment per al trasplantament, van detectar que la pacient patia Covid-19 amb una prova PCR. Tot i que la PCR es realitza sempre entre la bateria de proves pretrasplantament de forma rutinària des que va començar la pandèmia de coronavirus, en aquest cas l'equip mèdic va detectar prèviament una simptomatologia compatible amb la pneumònia. La PCR va sortir positiva i la pacient va estar ingressada a l'Hospital Infantil per la pneumònia. Un cop recuperada, va rebre l'alta.El cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria, el doctor Pere Soler, assenyala que l'evolució de la pacient va ser "força bona" i que no va fer un quadre greu. S'està veient que els infants tenen una resposta immune que la dels adults al coronavirus i que l'afectació és lleu en la majoria de casos.En una de les trucades del programa de seguiment telefònic després de rebre l'alta per Covid-19, la mare va alertar que la noia no es trobava bé i li semblava que era pel problema al cor. La pacient va anar a l'hospital i, cinc hores després d'arribar-hi, va patir una aturada cardíaca a causa d'una arrítmia i va haver d'ingressar a l'UCI Pediàtrica.El trasplantament de cor va poder dur-se a terme dues setmanes més tard, un mes després que la noia patís la pneumònia a causa de la Covid-19, superat el període de 21 dies de seguretat recomanats després de la completa resolució de les manifestacions clíniques de la malaltia.El coronavirus ha modificat alguns aspectes del procés de trasplantament. Els especialistes s'han d'assegurar que els donants no hagin tingut la Covid-19. Es descarten aquells que hagin patit qualsevol patologia clínica compatible amb la malaltia i, segons estableix el protocol mèdic, es realitza una enquesta epidemiològica per saber si el donant o algú de la seva família ha patit la malaltia 21 dies abans de la donació. Encara que el donant no hagi presentat cap quadre clínic de la malaltia, se li realitza una prova PCR 24 hores abans de l'extracció.Vall d'Hebron ha realitzat un total de tretze trasplantaments des del 13 de març, quan va declarar-se l'estat d'alarma per la pandèmia de Covid-19. Concretament, dos trasplantaments hepàtics infantils i dos a pacients adults; dos trasplantaments renals infantils i cinc a pacients adults; un trasplantament de pulmó a un adult i un de cor a una pacient pediàtrica.A tot Catalunya, entre el 13 de març i el 13 de maig, s'han realitzat 23 trasplantaments i, a l'estat espanyol, 206. "El programa de trasplantament pediàtric de Vall d'Hebron ha demostrat fortalesa i resiliència en una situació tan adversa com la pandèmia del coronavirus i ha fet possible casos d'èxit com aquest", subratlla la coordinadora mèdica de Trasplantaments de Vall d'Hebron, la doctora Teresa Pont.D'acord amb les recomanacions de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), durant els pitjors moments de la pandèmia de Covid-19 l'activitat de trasplantaments s'ha restringit als pacients en situació d'urgència i que presenten major gravetat clínica, així com als pacients amb més dificultats per rebre un trasplantament, com són els menors d'edat, per la dificultat de trobar òrgans.

