La visibilitat LGTBIQ+ conviu amb un augment de les agressions

L'actor Ian McKellen, popular a tot el món pels seus papers cinematogràfics com Gandalf -a la saga El Senyor dels Anells- o Magneto -a X-Men-, va afirmar en una entrevista : "Si la pell de tots els homosexuals es tornés de color lila de cop i volta , la societat , sorpresa per l'enorme quantitat i diversitat de gent al seu voltant amb aquest color, deixaria de veure-ho tot plegat com un problema". La filosofa Simone de Beauvoir va anar més enllà: " L'ideal seria ser capaç d'estimar una dona o un home , a qualsevol ésser humà, sense sentir por, inhibició o obligació". En el dia mundial contra la fòbia al col·lectiu LGTBIQ+, les reivindicacions contra els estigmes, les agressions i les discriminacions s'estenen per tot el planeta per reivindicar la fi de l'opressió de milions de persones.

L'Agència Europea considera "alarmant" l'alt nombre de persones que es veuen obligades a amagar la seva orientació sexual o identitat de gènere. Prop de la meitat dels enquestats a la UE gairebé mai són oberts sobre això i un 60% eviten agafar de la mà a la seva parella en llocs públics. Amb gairebé 140.000 participants en tota la UE, aquesta és l'enquesta més gran que s'ha fet a escala europea sobre la situació del col·lectiu LGTBIQ+. L'Agència Europea dels Drets Fonamentals considera que demostra el poc progrés en els darrers set anys.



Una por "inacceptable" que afecta encara a milers de persones



"Massa persones LGTBIQ+ continuen vivint a l'ombra amb por de ser ridiculitzades, discriminades o inclús atacades", alerta el director de l'agència, Michael O'Flaherty. L'organisme també alerta de "l'alta taxa de discriminació" a la feina contra el col·lectiu LGBTI a la UE. Entorn d'un 20% en pateixen, segons l'estudi.



L'Agència Europea dels Drets Fonamentals assegura que els resultats també suggereixen que, entre generacions, cada cop menys joves enquestats amaguen ser d'aquest col·lectiu a l'escola. Així, celebren que es tracti més aquest tema a les aules. Ara bé, l'escola està lluny de ser un entorn segur per als estudiants LGTBIQ+ a Europa. Un 45% dels enquestats d'entre 15 i 17 anys hi han patit discriminació.



L'encarregat de l'enquesta, Miltos Pavlou, remarca que l'alt nombre de persones LGTBIQ+ que no s'atreveixen a agafar la mà de la seva parella a l'Estat és "inacceptable". "La gent no pot viure quan té por, hem d'aturar això", defensa. D'altra banda, Pavlou destaca que els enquestats han mencionat el "discurs negatiu" d'alguns polítics i partits cap al col·lectiu LGTBI com una regressió en la igualtat sexual i de gènere als seus països. "Ara que ens enfrontem a una pandèmia és important que no perdem els nostres drets humans perquè el futur depèn de la igualtat entre tots", diu.

Els Mossos insten a denunciar les agressions "i recollir-ho tot"



Jordi Pedret, caporal de la Unitat Regional de Proximitat i d'Atenció al Ciutadà (URPAC), subratlla a l'ACN la importància de denunciar aquesta mena de casos. El caporal apunta que solen produir-se en tota mena d'àmbits -laboral, familiar, cercles d'amistats i, fins i tot, a la comunitat educativa- i presenten casuístiques variades. "Parlem d'agressions violentes, agressions verbals, insults, xantatges, amenaces o qualsevol mena de denegació d'auxili", indica.



Els Mossos recomanen que, quan es denunciï, s'aporti "el màxim nombre de dades, els insults i les paraules que s'han dit" i, si s'ha patit una agressió física, que s'acudeixi a un centre sanitari per fer-se un reconeixement mèdic. "És molt important que la denúncia ho reculli tot i, si n'hi ha hagut, poder comptar amb testimonis", afegeix Pedret.



La policia catalana va crear el correu electrònic mossos.delictes.odi@gencat.cat per a consultes i demanar assessorament. L'any passat es van gestionar 214 consultes, i durant el primer trimestre d'enguany s'han realitzat 73 assessoraments a través d'aquest correu.

En l'època amb més llibertat de la història pel col·lectiu, les agressions, les pors i la pèrdua de drets segueixen multiplicant-se a tot l'Estat i a Catalunya. Els delictes d'odi homòfobs i les agressions han augmentat exponencialment els últims anys. La por a les represàlies, en els àmbits socials, laborals o familiars, encara no desapareixen. En aquest sentit, centenars d'organitzacions en defensa del col·lectiu reivindiquen avui més seguretat, més drets i més consciència en favor de milions de persones que, ressalten, ni són antinaturals, ni estan malaltes ni pateixen cap degeneració.Els delictes d'odi en l'àmbit LGTBI+ s'han triplicat en cinc anys. L'augment entre el 2018 i l'any passat va ser del 58% (de 75 a 199). Els Mossos d'Esquadra investiguen 35 denúncies per agressions, amenaces i lesions amb motivacions homòfobes durant el primer trimestre d'aquest any, i han practicat 16 detencions de persones com a presumptes autores de fets delictius per raó de l'orientació sexual i afectiva, identitat o expressió de les víctimes. Entre ells hi ha 4 menors.El col·lectiu no només pateix agressions. La por és un element que ha planat per la majoria de les persones que l'integren. Insultades, assetjades o atacades en algun moment per la seva orientació sexual, el temor que passi un altre cop és molt elevat. Gairebé un 50% de les persones LGTBIQ+ a Espanya evita agafar de la mà la seva parella en públic por a ser atacat o assetjat, segons una macroenquesta de l'Agència Europea dels Drets Fonamentals. L'estudi revela que un 40% d'aquest col·lectiu a l'estat espanyol pateix assetjament, i que prop d'un 20% se sent discriminat a la feina.Tanmateix, només un 11% dels enquestats a Espanya van denunciar a la policia atacs físics o sexuals per ser LGTBIQ+, mentre que gairebé un 20% no ho van fer per por a un tracte homòfob per part dels cossos policials. Gairebé un 60% dels que van respondre l'enquesta considera que el govern espanyol no combat amb eficàcia els prejudicis ni la intolerància contra aquest col·lectiu.

