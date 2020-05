Mor un nen de 9 anys a França per la malaltia de Kawasaki, vinculada al coronavirus

Un nen de 9 anys ha estat el primer en morir per la malaltia de Kawasaki a França. Els fets es van produir a Marsella, on l'infant va estar sis mesos ingressat després de patir una aturada cardíaca al seu domicili.Segons explica el diari Le Provence , el test serològic va demostrar que el nen havia estat en contacte amb el coronavirus, però no n'havia desenvolupat cap símptoma. Les autoritats asseguren, però, que es tracta d'un cas excepcional ja que patia diverses patologies.Des del març passat, França ja ha registrat 125 casos de nens afectats per un procés inflamatori relacionat a la malaltia de Kawasaki, de la qual els experts treballen per esclarir quina és la seva vinculació exacta que té amb el coronavirus . Alguns dels seus símptomes són febre alta, dolor abdominal, conjuntivitis i una llengua més vermella i inflada de l'habitual.

