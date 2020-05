Mascareta, distància social i carrers amples: així vol el Govern que siguin les manifestacions

La conselleria d'Interior proposarà que durant l'estat d'alarma les manifestacions es puguin celebrar amb mesures sanitàries preventives com una distància de dos metres entre les persones, que vagin amb mascaretes i portin gel hidroalcohòlic, que no comparteixin pancartes ni altres elements, i que no moguin del lloc on s'ha convocat, que haurà de ser un carrer d'almenys 20 metres d'ample.El conseller Miquel Buch, ha explicat que l'estat d'alarma no pot laminar el dret de manifestació, però ha admès que la proposta de mesures i les comunicacions de manifestació hauran de ser autoritzades pel govern espanyol. En tot cas, ha dit que això es treballa des de setmanes abans de les manifestacions al barri de Salamanca de Madrid.L'anunci de Buch arriba un dia després que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) expliqués els seus plans per la manifestació de l'Onze de Setembre . L'objectiu és evitar una gran concentració a Barcelona tenint el risc de rebrot de coronavirus. A dia d'avui, l'ANC encara està estudiant com pot ser la concentració, però ja se sap que serà amb un format mixt que combinarà actes al carrer amb actes a la xarxa.Elisenda Paluzie, presidenta de l'entitat, va assenyalar ahir que el model híbrid vol aconseguir que tothom pugui participar de la mobilització malgrat el context . "Els grups de risc probablement no podran sortir al carrer i d'altres sí. Volem combinar-ho perquè ningú quedi exclòs de l'11-S", va dir Paluzie en declaracions a RAC1. La situació actual obliga a replantejar-ho tot, i també pot ser que la manifestació no sigui a les 17.14 de la tarda.Segons Buch, la proposta del Govern arriba ara després de setmanes de feina dels tècnics, i per cap motiu especial: ni les manifestacions de Madrid ni les possibles mobilitzacions independentistes tallant la Meridiana o durant l'Onze de Setembre.Sobre la Diada, el conseller ha dit que encara falten quatre mesos i que no es poden fer previsions sobre les mesures que caldrà aplicar. En tot cas, ha dit que tots els catalans tenen dret a manifestar-se estiguin a la fase de desconfinament que estiguin, i que l'única limitació d'assistència serà l'aforament del lloc triat per fer la concentració pública.Des de l'1 de maig la Conselleria no ha rebut cap petició de manifestació, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) digués que ara mateix és potestat del Ministeri de l'Interior autoritzar les manifestacions. En aquest sentit, ha explicat que fins ara no han pogut parlar amb el Ministeri sobre les seves propostes, però esperen fer-ho en les properes hores. Aquest dissabte el comitè tècnic del Procicat es reunirà per aprovar les mesures que es proposaran al govern espanyol.

