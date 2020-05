El sexe després del confinament: menys penetració i més jocs

"El més recomanable per a les persones que han passat el confinament separades és no tenir sexe". Així de clara es mostra la sexòloga Elena Crespi quan parla ambsobre com serà l'activitat sexual després del confinament, una pregunta que molta gent que no viu amb la seva parella es fa després de mesos sense relacions. Una etapa que encara es podria allargar més. La primera fase de la desescalada permet les reunions en domicilis amb un màxim de 10 persones. Per a molts, aquesta és l'oportunitat de retrobar-se, però s'ha de tenir en compte l'obligatorietat de respectar les mesures de distanciament social.La situació, doncs, és evident per Crespi: "Si hem d'anar al supermercat amb mascareta, no té cap sentit tenir un acostament sexual amb algú".En el marc de les parelles que viuen juntes, la situació és diferent. "És cert que en l'àmbit de les postures hi ha algunes recomanacions, com ara no estar cara a cara i optar per posicions estil 'gosset'". En tot cas, Crespi alerta que aquestes recomanacions s'acostumen a realitzar des d'un punt de vista molt "coitcentrista" i només centrant-se en la penetració.Crespi valora la situació actual com una oportunitat per canviar la mentalitat en el sexe, encara que no veu clar que s'acabi integrant a la societat després de la crisi: "tenim l'actual model sexual tan tatuat dins nostre que és molt difícil que canviï", tot i el confinament. "Possiblement tornarem a fer el mateix que abans, encara que potser ens donarà una mica més de consciència sobre que ens podem encomanar malalties amb la suor, el contacte, la saliva o els líquids corporals, cosa que ja podia passar abans del coronavirus", argumenta, pel que cal mantenir més que mai una bona higiene i prendre precaucions, "també en el sexe oral", afegeix.En aquest sentit, la sexòloga reclama emfatitzar altres parts del sexe, com ara la masturbació i els tocaments, que són "el que menys risc té en general, i en temps de coronavirus també". El sexe oral, respirar a prop de l'altra persona i fer petons, en canvi, sí que seria "més perillós", pel que creu que és un bon moment per replantejar-se el sexe en general i descentralitzar-lo del coit, que actualment comporta més perill perquè "implica acostar-se molt i estar en contacte constant".La tecnologia actual ha canviat les dinàmiques sexuals de la gent. Així, Crespi alerta de la possibilitat que augmentin les trobades íntimes entre gent que s'ha conegut per aplicacions mòbils a la fase 1.Hi ha dades que apunten que les converses en aquestes apps "estan sent més llargues, pel que molts hauran arribat a pujar més de to del que és habitual i voldran trobar-se ràpidament". A més, alerta: "Quan es parla molt temps amb algú, les expectatives creixen molt i hi podrien haver decepcions".Tot i aquests perills, però, el cert és que la tecnologia pot servir de gran ajuda en aquests moments, i no només pel sexe virtual. I és que les joguines eròtiques , per Crespi, poden ser també una gran manera de contrarestar les limitacions del coronavirus: "Cadascú pot tenir la seva, poden mirar com juga l'altre, estimular-se entre ells...".Amb tot, Crespi lamenta que, "com sempre", el sexe quedi "en un altre pla". Si bé en aquest cas creu que hi ha una manca general d'informació en molts més àmbits, opina que "seria molt important i necessari" especificar les mesures que s'han de prendre en aquest sentit.La sexòloga, especialitzada en parelles, explica que el confinament també ha afectat la vida sexual: "hi ha hagut més ruptures perquè en aquest període es fa més evident la diferència de desig sexual en una parella. Tenint més temps, alguns pensen que s'ha de tenir més sexe, però no necessàriament ha de venir més de gust".

