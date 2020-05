Com sera l'escola postpandèmia?

Com serà l'escola postpandèmia? Aquest és un dels grans interrogants del moment. El debat emergeix mentre col·legis i instituts continuen tancats. És inevitable que, fins que les administracions no aclareixin com serà exactament el retorn a les aules, es generin nombrosos dubtes sobre el futur immediat dels alumnes.estem fent un desplegament ambiciós per informar-vos-en detalladament. Hem creat un espai específic al diari on s'hi aniran incloent, a banda de tota l'actualitat, continguts amb formats diversos. Des d'entrevistes i reportatges a guies per a nens i pares, passant per consultes als experts i espais de debat. I és en aquest sentit que, dimarts vinent, 19 de maig, a partir de les 16h, farem un Instagram Live - seguiu-nos, i rebreu una notificació quan comenci - per abordar el futur de l'escola amb tots els subscriptors i lectors del diari que s'hi vulguin connectar.Parlarem amb Enric Prats, doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB), professor i autor de diversos llibres sobre el món de l'educació, l'últim dels quals es titula L’escola importa. Veu autoritzada del sector educatiu, ha participat en la configuració del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres, l'equivalent al MIR dels metges, per enriquir l'etapa formativa dels futurs docents.Els subscriptors de NacióDigital poden enviar les preguntes que vulguin perquè l'expert les respongui en directe a Instagram.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor