El personal sanitari reclama transformar els aplaudiments en «compromís social»

La coordinadora de treballadors del sector sanitari de la UGT del Vallès Occidental reclama transformar els aplaudiments dedicats cada dia al personal sanitari per la seva tasca en la lluita contra el coronavirus en compromís per crear un sistema sanitari "propi del segle XXI"."No som herois", diuen, "només treballadors públics que fem de la nostra professió una vocació de servei". Des de la coordinadora relaten que la situació viscuda aquestes darreres setmanes en els centres sanitaris ha estat "dramàtica des del punt de vista humà, estressant des del punt de vista professional, i intolerable des del punt de vista sanitari". Denuncien que han hagut d'atendre una emergència sanitària en unes condicions "precàries" motivada per les polítiques de retallades i privatització de la sanitat durant els darrers anys.Els professionals critiquen que les deficiències les hagin de suplir amb "càrregues de treball en condicions lamentables" i posant en risc les seves pròpies vides. Tot i que asseguren que si es produís un rebrot tornarien a primera línia malgrat el cansament físic i psicològic, "no acceptarem ser-hi amb les mateixes condicions". Exigeixen condicions laborals dignes, amb recursos materials i humans suficients, amb equips de protecció adequats i amb retribucions salarials adequades a la professió.Per això, es dirigeixen a la ciutadania per demanar-los que secundin un manifest en defensa d'uns serveis sanitaris del segle XXI. "Hem de ser capaços de transformar els aplaudiments, que tant d'escalfor i ànims ens han proporcionat en els pitjors moments, en compromís social", asseveren. L'objectiu, diuen, és traslladar tots aquests suports en forma de manifest als responsables polítics de les diferents administracions per posar remei al sistema sanitari actual.

