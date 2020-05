Mor als 89 anys el pintor Joan Genovés, autor d'«El abrazo», símbol de la Transició

El pintor valencià Joan Genovés ha mort als 89 anys per causes naturals la matinada d'aquest divendres. L'artista va ser l'autor del conegut quadre El abrazo (1976), que va servir d'imatge en un cartell per Amnistia Internacional, el qual va acabar esdevenint tot un símbol de la Transició espanyola i convertit en escultura en homenatge als advocats d'Atotxa. Genovés, que havia treballat fins als seus últims dies com a pintor i artista gràfic, ha mort en un hospital madrileny.El pintor, nascut a València el 31 de maig de 1930, es va formar a l'Escola de Belles Arts de València i va participar en col·lectius molt significatius en el món pictòric espanyol de postguerra com Els Set (1949), el Grup Parpallós (1956) i Fondo (1960). En aquest últim grup, Genovés va desenvolupar una pintura de caràcter expressionista i provocador.A la dècada dels seixanta va augmentar la seva relació amb els moviments d'oposició al règim franquista i va iniciar dos temes pictòrics característics en la seva obra: l "individu sol" i la "multitud". Aquesta última proposta apareixerà carregada d'un realisme polític de forta denúncia social.En els anys vuitanta va iniciar un nou període molt lligat al paisatge urbà, que es coneix com a "espais de la solitud". En els últims anys la seva obra havia fet un gir cap a la investigació del moviment estàtic en la pintura, on la multitud s'ha convertit en la referència per parlar del problema de la pintura i el ritme visual.

