Miquel Montoro revoluciona la xarxa en explicar per què ara fa els vídeos en castellà

Hi ha un experiment matemàtic que és una passada. Si multipliques aquest minut i mig per cadascú de nosaltres et surt exactament el futur del català. pic.twitter.com/dosyUOQcbQ — Modernet (@ModernetdeMerda) May 15, 2020

El popular youtuber mallorquí Miquel Montoro ha causat un gran rebombori a les xarxes socials després d'exposar els motius pels quals ja no parla en català als seus vídeos, sinó que ho fa en castellà.L'èxit de Montoro va propagar-se especialment fa uns mesos, i així es va demostrar quan va anar a La Resistencia i l'Anda ya! com a convidat. Aquestes entrevistes van disparar encara més la seva fama a tot l'Estat, i des de llavors el seu canal ha experimentat un canvi en l'idioma."Hi ha molta gent enfadada perquè ara parlo en castellà", afirma Montoro davant les crítiques rebudes per deixar de parlar en català. Per això ha volgut fer públics els motius: "Molta gent em demana si us plau que faci els vídeos en castellà, no us podeu creure quanta", explica.El youtuber també argumenta que "hi ha més gent que parla castellà que no pas català o mallorquí, com ho vulgueu dir". A més, afegeix que "els que parlem català també entenem el castellà perquè ens l'ensenyen a l'escola", i creu que així "hi ha més gent que es pot unir al canal des d'altres països".

