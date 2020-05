L'hora de pensar més en els avis

La gestió de la crisi del coronavirus a les residències va motivar un moviment de la Generalitat el 8 d'abril, l'endemà que a Catalunya se superés el miler de morts en geriàtrics. El Departament de Salut va assumir-ne el control en el lloc de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a qui corresponia la gestió del sector residencial. Totes dues conselleries són en mans d'ERC. Més enllà de la transformació de fons del sector, la pandèmia ha posat de manifest la necessitat d'una major connexió entre el sistema de salut i els centres que atenen gent gran. Ho ha verbalitzat el propi president de la Generalitat, Quim Torra, en compareixences públiques, fet que fa pensar que, en la composició del pròxim Govern -no hi ha data encara per a noves eleccions-, les competències del sector residencial passaran a dependre de la conselleria de Salut.