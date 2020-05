Els productes per desinfectar contra el coronavirus que has d'evitar barrejar

Des de l'inici de la pandèmia, les intoxicacions per productes de neteja han augmentat. La por al coronavirus ha fet que molta gent intentés desinfectar espais sense conèixer els productes que utilitzava. Per evitar més intoxicacions, la química Deborah García Bello ha elaborat una guia a Infosalus sobre què hem d'evitar barrejar.García Bello assegura que la barreja "més perillosa" és, "sens dubte", la de lleixiu i amoníac, ja que en barrejar-se "es crea la cloramina, una substància que genera asfíxia, i és tòxica i corrosiva". A més, la mescla provoca una olor de neteja enganyosa, i "no té poder desinfectant".Fa un mes, més d'una quarta part de les intoxicacions eren per lleixiu . La divulgadora científica sosté, tot i això, que aquest element no ha de ser perillós i que és una bona eina per desinfectar. Ara bé, no es pot barrejar amb altres substàncies com l'alcohol o el vinagre, amb les quals podria generar gasos tòxics.Una altra barreja perillosa és la d'aigua oxigenada amb vinagre. Pot causar "irritació a la pell, als ulls, al sistema respiratori" i, amb una exposició prolongada, fins i tot "danys permanents als pulmons".Si a això li sumem que alguns productes s'anul·len entre ells les propietats de desintoxicació quan els barregem, la química afirma que el més segur (i efectiu) és "utilitzar un únic producte, i sempre seguint les instruccions del fabricant".

