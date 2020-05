Torna a caure la xifra de morts a Espanya per coronavirus: 138 en 24 hores

La xifra de morts a Espanya per coronavirus recupera aquest divendres la tendència que ha mostrat durant els últims dies. Després del repunt d'ahir, en què el nombre de víctimes mortals va tornar a superar la barrera dels 200 després, en les últimes 24 hores s'han registrat 138 decessos pel coronavirus. Aquesta dada eleva el total de morts des de l'inici de la crisi a 27.459. La majoria dels nous morts reportats continuen sent a Catalunya (59) i Madrid (30), les dues regions més castigades per la pandèmia.En les últimes 24 hores s'han registrat 549 nous contagis, una xifra lleugerament inferior a la d'ahir i que suposa un increment del 0,24%. El total de positius diagnosticats per PCR a Espanya des que va esclatar la crisi és de 230.183 persones. Les comunitats que més casos reporten són Catalunya (151), Castella i Lleó (99) i Madrid (49).D'altra banda, des de l'inici de l'epidèmia han superat la malaltia 144.783 persones. El nombre d'hospitalitzacions suma avui 346 pacients més, la majoria a Madrid (95) i Catalunya (77), mentre que els casos d'UCI registren un lleuger descens amb 29 persones. Madrid ha reportat 10 casos mentre que Catalunya només 2.Fernando Simón, responsable del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, ha explicat que a mesura que avança l'epidèmia, cal modificar alguns dels indicadors per garantir la supervisió i el seguiment de les noves fases de la crisi. El doctor ha dit que s'està acabant de valorar la situació de les comunitats autònomes per avançar en la desescalada. "No hi ha cap indici que ens indiqui que l'evolució de l'epidèmia ha canviat substencialment", ha dit Simón.El doctor ha admés que hi ha una "estabilització amb algun petit augment" en les dades, però ha dit que en les últimes 24 hores s'han registrat més de 367 casos de sanitaris infectats, que representa una part important dels nous casos detectats avui. No tots s'han detectat per PCR, per tant podrien haver passat la malaltia fa unes setmanes i han generat anticossos. Hi ha 50.455 sanitaris que s'han infectat durant la crisi del coronavirus.Simón ha remarcat que la capacitat de detecció global de casos ha estat al voltant del 10%, però que això ha servit per seguir correctament l'epidèmia. "La correlació entre el que l'estudi de seroprevalença diu que hi ha hagut i el que hem detectat implica que amb el que hem obtingut era prou per seguir correctament l'epidèmia", ha apuntat Simón.En relació a la letalitat, Simón ha negat que sigui de l'11% com s'ha dit fins ara sinó que es troba al voltant de l'1%. A partir de l'estudi de seroprevalença s'ha pogut determinar l'impacte real del coronavirus a Espanya i per tant el percentatge de casos que hi ha hagut. Tenint en compte això, el nombre de morts és percentualment menor. "La letalitat real de l'epidèmia no és de l'11% sinó que es troba a l'1% si considerem tots els casos infectats que hem obtingut amb l'estudi de seroprevalença", ha apuntat el doctor.Tot i així, Simón ha dit que l'impacte del coronavirus és molt important i cal tenir-ho en compte a l'hora de plantejar la desescalada. El doctor ha dit que el risc de rebrot existeix, perquè la immunitat no és alta, però és menys probable que fa uns mesos perquè es coneix més el virus i el sistema està més preparat. "El risc de rebort existeix i pot ser important", ha avisat.Ara com ara hi ha poca informació sòlida sobre les reinfeccions en persones que han passat la malaltia. "No és segur si són reinfeccions o reactivacions d'infeccions actives que no s'han acabat de curar", ha dit Simón. Tot i així, ha dit que és possible que hi hagi hagut algun cas de reinfecció -que es produeix perquè no hi ha prou anticossos per protegir-se- tenint en compte els milions de casos de positius que s'han detectat al món. En l'estudi de seroprevalença s'ha detectat un percentatge de persones que no ha generat anticossos, però Simón ha avisat que els resultats són preliminars. "Les reinfeccions, si existeixen, són molt poc probables", ha reblat.Sobre les viseres que estan proliferant com a alternativa a les mascaretes, Simón ha assegurat que “qualsevol cosa que eviti que les gotes que exhalem arribin a altres persones o superfícies” afavoreixen la reducció de transmissió. No es tracta, però, del “mecanisme més perfecte” per evitar infectar-se o infectar algú altre. Pel que fa al tipus de mascaretes, el doctor ha assegurat que “la més útil” per gestionar els contagis poblacionals és la de tipus higiènic i quirúrgic. No es recomana les del tipus FFP2 per a la població general a no ser que es tracti de col·lectius vulnerables. En tot cas, tampoc és inconvenient si una persona en porta d’aquest tipus.

