Revés del TEDH a Manuel Valls pel desallotjament d'un campament gitano a França

El Tribunal de Drets Humans Europeu ha condemnat França per les expulsions de campaments de persones d'origen romanès i etnia gitana que es van realitzar quan Manuel Valls era el ministre d'Interior. La sentència conclou que l'estat francès va violar els articles 8 i 13 del conveni europeu de drets humans; el referent al dret de vida privada i familiar i la llar, i el de dret de recurs judicial efectiu.D'aquesta manera el tribunal ha resolt què França pagui 7.000 euros per danys immaterials a cada demandant més 7.920 euros a repartir entre tots incloent els impostos per despeses judicials que puguin incloure.Els fets pels quals ha estat condemnat França es van produïr quan l'actual regidor de Barcelona Manuel Valls era ministre d'Interior del govern francès. Mentre va ocupar el càrrec Valls va ordenar l'expulsió del campament de persones d'ètnia gitana i va engegar una campanya contra el col·lectiu. Motiu pel qual va ser durament criticat.

