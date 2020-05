L'exalcalde de Manlleu Pere Prat es dona de baixa d'ERC després de més de 30 anys de militància

Estem molt agraïts de seguir tenint de ben a prop a una persona que ha treballat durant tants anys per la nostra ciutat. 👏 pic.twitter.com/78lqkBcdzp — Esquerra Manlleu (@EsquerraManlleu) May 14, 2020

L'exalcalde de Manlleu Pere Prat s'ha donat de baixa d'ERC, partit al qual militava des de feia 33 anys. En un comunicat detalla que s'ha fet efectiu aquest dilluns per la "desavinença personal "i no pas ideològica amb persones de la direcció del partit des de fa temps."El meu partit continuarà sent ERC i el meu compromís i suport seguirà al Grup Municipal de Manlleu, que tan bé està fent la feina a l'Ajuntament". I conclou que està "orgullós" de tots els regidors. Prat va ser l'alcalde de la ciutat durant tres mandats, del 2003 al 2015, i també va ocupar el càrrec de president comarcal d'ERC a Osona. ERC de Manlleu ha difós el comunicat agraint-li la feina feta durant tots aquests anys i per seguir-lo tenint "ben a prop".La decisió de Prat s'emmarca en la polèmica generada al Consell Comarcal pel procés de selecció del gerent , en què l'executiva d'ERC ha obert un expedient disciplinari a Josep M. Freixanet, alcalde d'Olost i conseller al Consell Comarcal d'Osona. Per tot això, el partit li exigeix que abandoni "totes les responsabilitats institucionals que ostenti fruit de la seva pertinença a Esquerra Republicana, tant al Consell com a l'Ajuntament", cosa que ja va avançar aque no faria.Tal com recull El 9 nou , Prat no plega per això, però "és la gota que ha fet vessar el got".

