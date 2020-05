L'Ajuntament de Barcelona aposta per mantenir el Festival Grec amb més producció local

Barcelona aposta per mantenir la celebració del Festival Grec al juliol. Així ho ha anunciat el tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Joan Subirats, en una roda de premsa aquest divendres. "Tractarem que el festival es pugui fer", ha assegurat.Això sí, Subirats ha avançat que serà necessari "repensar-lo". En aquest sentit, serà un festival amb més producció local i "alguna perla internacional", segons el tinent d'alcaldia, tot i que serà una "excepció".Està previst que el festival també programi 15 produccions que s'han hagut de cancel·lar a causa de l'epidèmia de coronavirus. En total, n'hi haurà 80. Subirats també ha anunciat que el Grec mantindrà el pressupost inicial, de 3,3 milions d'euros. La programació del festival es concretarà a principis de juny.Pel que fa a l'espai, està previst que el Grec es concentri a la zona de Montjuïc, tant al teatre Grec, com al Teatre Lliure o el Mercat de les Flors. També es planteja que hi hagi actuacions de petit format a museus de la ciutat.Per ara la previsió de l'Ajuntament és que unes 800 persones puguin seure a l'amfiteatre del Grec durant la representació de les obres. l'espai té un aforament de 2.000 persones. "Hem d'evitar que la gent vagi amb pro i recança a un espectacle cultural. Hem de garantir la seguretat perquè hi hagi incentius per anar-hi", ha dit Subirats.Més enllà del Grec, l'Ajuntament ha impulsat onze mesures pel sector cultural de la ciutat. Es tracta d'una inversió d'1,7 milions d'euros que se suma als 1,8 milions del primer pla de xoc aprovat el passat mes de març. A més, l'Ajuntament destinarà un milió d'euros addicional per reforçar les accions de comunicació.Entre les mesures, es destinarà mig milió d'euros per finançar nous projectes culturals innovadors per adaptar espais culturals a les mesures de seguretat que requereix el desconfinament.També entrarà en funcionament la nova Oficina Ciutadana de la Cultura, als baixos del Palau de la Virreina, que tindrà com a objectiu donar suport i assessorament al teixit cultural de la ciutat. Les mesures anunciades per l'Ajuntament també inclou la transformació de la Sala Barts en la nova Casa d ela Música, quan acabi la seva concessió l'abril del 2021.

