La dona que es va llançar per la finestra a Mollerussa havia rebut una pallissa de la seva parella

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un veí de Mollerussa de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte de violència en l'àmbit de la llar.La detenció va tenir lloc després que la seva parella s'hagués precipitat dimecres a la tarda des d'un segon pis d'un edifici de l'avinguda Catalunya de la capital del Pla d'Urgell, fet que va portar la policia a obrir una investigació per esclarir els fets.Segons els mossos, hauria estat la dona, de 43 anys, qui s'hauria llençat al carrer després d'haver rebut una pallissa de la seva parella i evitar així que la tornés a pegar, tal com la víctima va explicar des de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova on es troba ingressada a l'UCI.

