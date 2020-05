Vergés defensa obrir espais de les escoles abans d'acabar el curs

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la possibilitat d'obrir les escoles abans d'acabar el curs, tot i que ha recordat que depèn del Departament d'Educació que encapçala Josep Bargalló. En una entrevista a RAC1, Vergés ha dit que la situació permet "plantejar-se oferir espais de les escoles" per als nens després de més de dos mesos de confinament. "Podem trobar maneres d'obrir les escoles abans d'acabar el curs", ha apuntat la consellera, que ha recordat que "el risc zero" no existeix ni ara ni al setembre, quan previsiblement ha de començar el curs. Educació treballa des de fa dies en el pla de desconfinament de les escoles, que s'ha de presentar aviat.Vergés també ha admès que la situació trigarà temps a tornar a la normalitat. De cara a l'estiu, la consellera ha reconegut que serà "diferent" i la ciutadania haurà d'aprendre a no exposar-se al virus, que hi continuarà sent almenys fins que no es trobi una vacuna o tractament efectiu. Ha remarcat també la necessitat de protegir les persones més vulnerables i ha dit que probablement caldrà mantenir algunes restriccions com ara les hores de preferència per a la gent gran als comerços. En aquest sentit, Vergés ha recordat la necessitat de dur mascareta, especialment quan no es puguin mantenir les distàncies de seguretat que continua sent la millor mesura de seguretat.D'altra banda, de cara al canvi de fase que ha d'anunciar aquest divendres el ministre de Sanitat, Salvador Illa, Vergés ha insinuat que Barcelona no podria passar de fase fins que no ho faci Madrid. Ara com ara, el Departament de Salut ha proposat que avancin a la fase 1 les regions sanitàries de Lleida, Girona i la Catalunya Central, i que Barcelona pugui situar-se en una fase intermèdia entre la 0 i la 1.

