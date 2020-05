VÍDEO La inesperada reacció d'un nen davant d'una persona que llença a terra una ampolla buida

Parece que las siguientes generaciones si quieren un mundo mejor. Bravo por ellos.



Bon dia familia ❤ pic.twitter.com/9XM8xBwZyU — Ƥσℓℓιтσ ☆ (@Radiopolli) May 14, 2020

Que no s'ha de contaminar i que cal reciclar degudament els residus és un missatge que aquest nen té ben interioritzat. O això almenys sembla en aquest vídeo que s'ha fet viral a les xarxes per la inesperada reacció del noi. La criatura, que està passejant amb el seu pare, veu com des de dins d'un cotxe una persona llença a terra una ampolla buida.La reacció del nen no té pèrdua. Davant l'acte d'incivisme a l'infant no li tremola el pols: corre a agafar l'ampolla i la torna a tirar dins del cotxe, al seu propietari.

