El Círculo Ecuestre demana un major reconeixement social a la gran banca en plena pandèmia

El Círculo Ecuestre ha reivindicat avui el paper de la gran banca per superar la crisi econòmica. L'entitat ha reunit en un acte telemàtic representants del món financer com Jaume Guardiola, conseller delegat de Banc Sabadell; Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, i Francisco Gómez-Trénor, director general de Mirabaud, moderats pel periodista Manel Pérez.Enrique Lacalle, vicepresident del club, ha presentat breument l'acte, destacant que l'entitat no ha estat callada davant el coronavirus i ja ha fet ja 23 actes de tipus telemàtic des de l'inici del confinament. Ha destacat que l'entitat "ha tingut un gran èxit en l'ajut als més necessitats" a través de l'"Ecuestre solidari", una iniciativa perquè els socis facin donacions a entitats caritatives i d'acció social de la ciutat. Una de les accions dutes a terme va ser fer una donació de llibres a l'Hospital Clínic per Sant Jordi. Una iniciativa en què van participar Planeta, RBA i Edhasa.L'acte d'avui ha tingut en tot moment un component de vindicació de la gran banca enmig d'una crisi com l'actual. A l'hora d'analitzar la situació, tots els participants han destacat el desconcert que genera aquesta crisi respecte de les anteriors. Gonzalo Gortázar ha subratllat la "manca de visibilitat" com a característica central, per les dificultats de preveure els efectes que poden produir-se, tant des del punt de vista sanitari com des de l'econòmic. La dificultat, en definitiva, d'analitzar la crisi en termes clàssics.Jaume Guardiola, del Sabadell, ha destacat que es tracta d'una crisi autoimposada pels governs per afrontar la crisi sanitària, el que dona al coronavirus un caire atípic. Ha incidit en què els bancs són "imprescindibles" per assolir la recuperació econòmica i ha reivindicat un major "reconeixement" a la banca com a element clau per superar la crisi econòmica.Gómez-Trenor ha afirmat que en els escenaris de recuperació econòmica seran diferents en funció dels països, de la mateixa manera que es donaran diferències en les fases de desescalada sanitàries. En aquest sentit, ha confiat més en la rapidesa de la recuperació econòmica dels Estats Units, ja que gaudeix de divises fortes, com també passa a la Xina, i les polítiques anunciades són més agosarades. Ha destacat que els EUA s'ha compromès a posar l'equivalent del 50% del seu PIB en liquidesa per respondre a la crisi. A Europa, en canvi, serà diferent, especialment en els països del sud.Ha estat Gortázar el més emfàtic en el paper social de les institucions financeres: "El sector bancari s'hi està abocant -ha dit-, i això és una oportunitat per canviar la percepció que la societat té de la banca". Ha destacat que el sistema bancari està més preparat que en l'anterior crisi: ara hi ha molta més solidesa i el Banc Central Europeu ha actuat amb més agilitat que en el 2008 i això ha donat seguretat a la banca.Sobre les mesures a adoptar per ser eficaços davant les conseqüències de la crisi, González-Trenor ha assegurat que amb la introducció de més liquiditat i increment del deute no n'hi haurà prou per superar la crisi: "Això serveix per parar el cop però caldrà adoptar inciicatives d'estímul fiscal". Ha afirmat que "el deute al final s'ha de pagar".Si cada crisi és una oportunitat, com s'assegura sempre des del món econòmic, a l'Ecuestre tenen clar que la pandèmia també pot servir per blanquejar un sector bancari que va sortir amb una imatge molt erosionada de l'anterior crisi del 2008. I aquestes oportunitats no s'han de desaprofitar. L'Ecuestre Solidari ha sortit al rescat.

