Els aliments i productes dels supermercats no tenen restes de coronavirus

Una de les grans preocupacions des que ha començat la pandèmia és si amb els productes que comprem al supermercat també estem entrant el coronavirus a casa i correm el risc d'infectar-nos. Un estudi organitzat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) no ha detectat ni rastre del virus a la superfície de diferents objectes i aliments de les grans superfícies.La mostra de l'estudi s'ha fet a un total de 66 productes de consum adquirits durant l'última setmana d'abril a vuit gran cadenes (Alcampo, Carrefour, Condis, Dia, Eroski, Mercadona i Supercor) de Madrid, Barceona, Vitoria i La Corunya. Per comprovar que no quedaven restes de coronavirus sobre els objectes i aliments s'ha fet ús de tests genètics PCR a partir de les mostres recollides de la superfície dels productes seleccionats.Des de l'OCU valoren aquests resultats com una mostra que en els supermercats s'han seguit de manera eficaç les mesures higièniques contra el coronavirus: la neteja freqüent de les superfícies, l'ús de guants, etc. Encara que així segueixen recomanant les mesures de precaució quan es va a fer la compra, utitlizant els guants i la mascareta així com mantenint els distàncies de seguretat.

