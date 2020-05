La PIMEC considera «un disbarat» la quarantena de 14 dies a les persones que entrin a l'Estat

González ha recordat que el turisme és una font de riquesa molt important i que "l'equilibri entre seguretat sanitària i activitat econòmica" podria passar per fer controls sanitaris a les fronteres i que el cost el pagués el país d'origen o el ciutadà afectat.

El president de PIMEC, Josep González, considera un "disbarat" la proposta del govern espanyol d'obligar a partir d'aquest divendres a fer una quarantena de 14 dies a tots els ciutadans que entrin a l'estat espanyol ja que això "és anar en contra de la reactivació de l'economia", perquè suposaria "mantenir les fronteres tancades i que no vingui ningú".González ha recordat que el turisme és una font de riquesa molt important i que "l'equilibri entre seguretat sanitària i activitat econòmica" podria passar per fer controls sanitaris a les fronteres i que el cost el pagués el país d'origen o el ciutadà afectat.

En declaracions a l'ACN, González s'ha mostrat "esverat" per aquesta "precaució sanitària absurda" que "no té en compte les conseqüències", i demana més "flexibilitat" al govern espanyol, que sigui "sensible" i es puguin compaginar els dos aspectes. De fet, espera que Europa prengui mesures per desactivar la proposta.

Alhora, González també ha demanat responsabilitat i "disciplina" als ciutadans per respectar les normes de seguretat sanitària. "Som massa llatins, no ens podem desbocar del tot", ha insistit. Així, ha recordat que la imprudència d'un ciutadà pot afectar els altres, endarrerir mesures econòmiques i el canvi de fase de desconfinament i fer perillar llocs de treball.

