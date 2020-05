Aragonès reclama a Sánchez que sigui la Generalitat qui signi els canvis de fase en la desescalada

Que l'Estat retorni competències a la Generalitat de Catalunya és una de les principals condicions que ERC posa al govern espanyol per replantejar el seu vot en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha concretat aquest divendres què és el que demanen concretament en les reunions que estan mantenint amb l'equip negociador del PSOE : que sigui la conselleria de Salut i no el Ministeri de Sanitat qui "signi" els canvis de fase en la desescalada a Catalunya."El posicionament és clar: han de tornar les competències del desescalament. Hem de poder decidir les fases desde qui té el coneixement directe del territori, amb coordinació i col·laboració, ja ho accepto. Però qui firma, la decisió, ha de ser de la conselleria de Salut", ha explicat Aragonès en una entrevista a Ràdio 4. Precisament, aquesta mateixa tarda el ministeri capitanejat per Salvador Illa anunciarà si s'accepta o no la proposta feta des de la Generalitat perquè territoris com la Catalunya Central, Lleida i Girona passin a la fase 1.El vicepresident ha explicat que estan "negociant" amb el govern espanyol, una situació que no es donava abans de la quarta pròrroga de l'estat d'alarma i el motiu pel qual els republicans van canviar l'abstenció pel vot en contra. La interlocució, ha dit, es produeix "a molts nivells", tant "de govern a govern" com ell mateix com a responsable d'ERC amb el president Pedro Sánchez. "Crec que és natural. Si aspiren a tenir el suport d'ERC seria irresponsable no parlar-hi", ha assegurat. Amb tot, ha conclòs que, ara per ara, "tot està molt verd".En els darrers dies, els equips negociadors que van pactar la investidura ja s'han reunit dues vegades i esperen fer-ho una tercera abans que acabi aquesta setmana. La decisió final sobre el vot la prendrà la direcció d'ERC en la reunió que mantindrà el pròxim dilluns. La votació serà previsiblement dimecres que ve i l'objectiu de Sánchez és que, aquesta vegada, la pròrroga sigui per un mes. En tot cas, el dirigent republicà ha recordat que hi ha determinades mesures que no estan directament vinculades a l'estat d'alarma i que ho demostra el fet que s'hagin allargat els ERTO més enllà de la vigència d'aquest mecanisme jurídic.A més de la recuperació de competències, Aragonès ha recordat que ERC també reclama un permís retribuït que permeti els pares la conciliació laboral i familiar mentre els nens continuïn a casa i que es flexibilitzi el percentatge de superàvit que els ajuntaments poden destinar per combatre la crisi econòmica i social derivada de l'emergència sanitària. Els republicans també han plantejat que la taula de diàleg sobre el conflicte polític s'hauria de reactivar en qüestió de "setmanes".Sobre quan haurien de ser les eleccions catalanes, el vicepresident ha afirmat que no té "cap mena de dubte" que aconseguiran acordar una data amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Amb tot, ha subratllat que la prioritat ara és fer front a la crisi i que, en tot cas, serà quan remeti l'emergència quan hauran de prendre una decisió.Pel que fa a l'àmbit econòmic, Aragonès ha advertit que la restauració i el turisme seran "els darrers sectors" en retornar al 100% a la seca activitat i ha argumentat que els esforços s'han de concentrar en garantir que estaran tots en plenes condicions quan puguin reobrir. De fet, ha advertit que en territoris que han entrat en fase 1 com Tarragona s'ha detectat un "relaxament de les distàncies" entre la gent. "No ens podem permetre que hi hagi un rebrot d'una magnitud que se'ns descontroli", ha advertit.

