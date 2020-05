Creen a Colòmbia un llit d'hospital que es converteix en taüt per fer front a la Covid-19

#Galería Fabrican en Bogotá cama de hospital que se convierte en ataúd por COVID-19 → https://t.co/wnqXut6jsW #MañanasBLU pic.twitter.com/8gpxLeBl9O — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 13, 2020

Un llit d'hospital fet de cartró que, en cas de necessitat, es converteix en un taüt. Aquest és l'invent que ha presentat la fàbrica ABC Displays, situada a Bogotà, per fer front a la falta de llits als hospitals i de taüts que està vivint Colòmbia arran de la crisis del coronavirus.L'artefacte, de la qual se'n fan ressò diversos mitjans locals així com la cadena nord-americana NBC News , està fet de cartró i es capaç de suportar almenys 150 kg. Encara que la seva principal particularitat és que en cas de necessitat, es pot convertir en un taüt.Segons explica el cap de la companyia Rodolfo Gómez en declaracions a la cadena NBC, la idea va sorgir després de veure els darrers esdeveniments que havien succeït a Ecuador. A la ciutat de Guayaquil, s'havien donat casos de families que havien hagut de mantenir els seus éssers estimats morts a casa perquè no eren capaços de costejar-se un taüt de fusta, i havien d'emprar-ne de donats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor