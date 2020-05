Quan Sánchez deia que la continuïtat de la planta de Nissan estava «garantida»

La companyia automobilística Nissan tancarà la seva fàbrica de Barcelona i traslladarà la seva producció a diferents plantes de Renault, segons ha anunciat el diari japonès Nikkei. Tal com avança la premsa japonesa, aquest moviment s'emmarcaria en un pla de reorganització de la companyia a causa de la pandèmia del coronavirus, que podria incloure la reducció d'un 20% de la seva capacitat productiva a Europa fins a l'any 2023.



El passat gener, el president del govern espanyol Pedro Sánchez va assegurar que la continuïtat de la planta de la Zona Franca "estava garantida". En el marc de la trobada econòmica a Davos, el cap de l'executiu espanyol va reafirmar "per mantenir la viabilitat de la factoria", assenyalant la importància de la fàbrica situada a Barcelona.

El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado. Durante nuestro encuentro de hoy en #Davos2020, el Gobierno de España y @Alliance_RNM hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos para asegurar la viabilidad de la factoría. pic.twitter.com/wUOJJtkwW4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2020

Aquesta situació posaria en risc a uns 3.000 llocs de treball directes en les instal·lacions de la companyia i a prop de 20.000 ocupacions indirectes a la província de Barcelona. Just aquesta mateixa setmana el secretari general de Comissions Obreres., Unai Sordo, va demanar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc del pacte per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 30 de juny, que busqués la implicació de Renault per evitar el tancament de les plantes catalanes de Nissan.

El sindicat considera que la solució pot venir del fabricant francès, part de l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi i que a partir d'aquest juliol passarà a estar dirigit per l'expresident de Seat Luca de Meo, que esperen que es pronunciï i porti "bones notícies".

Nissan l'any fiscal 2019 va produir al voltant de 55.000 vehicles a Espanya, la qual cosa representa aproximadament el 10% de la seva producció europea.



El sindicat USOC demana a Nissan Espanya que ho desmenteixi

USOC ha demanat a la direcció de Nissan Espanya que desmenteixi “immediatament” que la multinacional ja ha decidit tancar la planta de la Zona Franca de Barcelona. "Si no és així -afirma el sindicat en un comunicat- Nissan demostraria, un cop més, que se'n riu no només ja dels treballadors sinó de les administracions, tant catalanes com espanyoles".Cal recordar que la plantilla de Nissan fa onze dies que està en vaga indefinida precisament per la indefinició sobre el futur de les plantes catalanes. El sindicat USOC recorda que la direcció de Nissan ha explicat en diverses ocasions que el 28 de maig anunciarà els seus plans globals pel que fa a la producció, en un context de descens de les vendes accentuades ara per la crisi de la covid-19.Per això demana a la resta de formacions sindicals que no es facin ressò d'aquestes notícies, que “poden ser certes o poden ser un intent més de desestabilització, tant de les converses que es mantenen entre els governs i Nissan, com de les mobilitzacions que duem a terme els treballadors de tots els centres de Nissan”.

