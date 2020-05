Per què és bo per a la salut tenir un mal dia

constantment

La doctora González remarca que és molt important aprendre a manejar les nostres emocions. Com s'aconsegueix ? Cal parar-se a pensar-hi sempre . " Són molt importants perquè ens diuen què volen dir les coses , quines necessitats tenim, i com podem aconseguir-les. Si no les escoltem , començarem a tenir molts problemes. De vegades funcionem en pilot automàtic d'una manera quan igual, si les escoltéssim i actuéssim d'una altra manera seria millor", sentencia l'experta.

Encara que no t'ho creguis, el fet de tenir un mal dia és bo per a la teva salut. Patimdies que considerem dolents, per la qual cosa si no sabem portar-los bé ni gestionar-los, se'ns pot complicar molt la vida. Cal assumir que hi ha dies dolents, que són part del nostre dia a dia, i no cal donar-li tantes voltes sobre per què ens passen les coses que menys ens agraden.Així ho defensa Anabel González, doctora en medicina, psiquiatra i psicoterapeuta en una entrevista amb Infosalus , amb motiu de la publicació de El millor de tenir un mal dia (Planeta), un llibre amb el qual pretén, a partir de la seva experiència com sanitària, ajudar les persones a tenir cura de les seves emocions per estar millor.La clau es troba en manejar bé les diferents emocions, segons revela aquesta experta de l'Hospital Universitari de La Corunya. Per exemple, diu que podem tenir un mal dia perquè hem discutit a la feina o amb la nostra parella, o bé estem tristos pel que sigui, però la doctora González defensa que si aprenem a modular aquestes emocions, aquestes es faran més manejables.Aquí destaca que a l'hora de regular les emocions té un avantatge el fet de ser dona, independentment que en aquestes influeixin els estats hormonals. "Les dones sempre han estat en major contacte amb les emocions per la cultura que hem rebut. Sempre (i erròniament) s'ha ensenyat als homes a no plorar, han de ser forts, i la gestió que poden fer ells per regla general de les seves emocions és pitjor. Plorar no és sinònim de debilitat, que no se'ns oblidi", assegura.És més, sosté que si ens encallem molt parlant-ne, també es pot buscar ajuda professional o algun tipus d'activitat que ens ajudi amb aquesta emoció, com exercicis de treball físic. "Moltes persones fan ioga o es donen passejos, moltes de les coses que anem pensant i ens van preocupant es van deixant anar una mica a través d'aquesta activitat", puntualitza.