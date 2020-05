Nova modificació en el 100.2 de Junqueras

Nova modificació en l'aplicació de l'article 100.2 a Oriol Junqueras. La junta de tractament de Lledoners ha acordat una sèrie de canvis per la impossibilitat de dur a terme les tasques previstes en l'última modificació. Junqueras havia d'anar a treballar a l'arxiu del monestir de Poblet, però no ho podrà fer arran de la situació d'emergència sanitària.És per això que Lledoners ha acceptat que el líder d'ERC pugui treballar en un altre lloc. Serà "en un poble prop de la presó", segons han confirmat fonts republicanes aAmb el nou 100.2, Junqueras podrà sortir quatre dies a la setmana durant deu hores cada dia. Es redueixen les hores fora de la presó perquè el centre de treball està més a prop de Lledoners que no pas Poblet.Abans del confinament, el líder d'ERC feia classes al campus Manresa de la Universitat de Vic. Amb motiu de la pandèmia, la universitat va tancar i no ha pogut tornar a sortir, com sí que han fet altres presos polítics com Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Cuixart, que s'han reincorporat a la feina que feien amb el 100.2, Dolors Bassa, que treballa en una residència de gent gran, o Carme Forcadell, que ha reprès les tasques de voluntariat.

