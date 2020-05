Fruits secs: les claus per convertir-los en els millors aliats d'una bona dieta

L'Associació Espanyola de Dietètica i Ciències de l'Alimentació (SEDCA) ho té clar: "el consum diari de fruits secs com les ametlles, avellanes, o nous es relaciona amb una millor condició nutricional". Estudis recents demostren que ajuden en la prevenció i en el tractament de l'obesitat, la síndrome metabòlica, i altres malalties cardiovasculars.I és que els fruits secs els tenim oblidats perquè pensem que engreixen, quan no sempre és així. "Són els grans oblidats de la dieta mediterrània i, realment, són una forma senzilla de millorar la nostra alimentació. És un entremès sa i, com ha quedat demostrat, ajuden a controlar malalties metabòliques o fins i tot a prevenir la seva aparició. Els experts creuen que seria convenient realitzar campanyes de conscienciació que animin a la gent a prendre un grapat de fruita seca tots els dies", diuen des de l'entitat.Sobre quina quantitat hem de consumir, la Fundació Espanyola del Cor recomana de 3 a 7 racions per setmana, tenint en compte que cada ració es considera de 20-30 grams. "Per a això es proposa que s'incloguin de bon matí, afegint-los als cereals, o en els menjars com a complement de pastes i amanides", recorda la SEDCA en aquest sentit.Ara bé, és preferible consumir nous, ametlles i avellanes restringint una mica més els cacauets (que no és fruita seca encara que es pensi que sí, és llegum) i els festucs, per tenir un contingut una mica més elevat en àcids grassos saturats. "I, sobretot, s'ha d'evitar el consum excessiu de panchitos, que són cacauets fregits i, per tant, són més calòrics", matisa la SEDCA.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor